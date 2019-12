Geonova non fa il bis: pesante ko a Palermo

Green Basket Palermo – Geonova Lucca 95-77 (31-17, 50-43, 73-57)

GREEN BASKET PALERMO: Savoca 7, Mazzarellla, Biondo, Zini 2, Caronna 10, Thiam Mame 4, Lombardo 15, Duranti 9, Di VIccaro 13, Minoli 7, Pollone 19, Tempestini 9.

GEONOVA LUCCA: Del Debbio 12, Bartoli 2, Banchi 4, Pierini 3, Okilikevic, Kushchev 13, Pagni ne, Genovese 15, Vico 16, Simonetti, Petrucci 12. All.: Catalani

Dopo la sbronza con Firenze la Geonova Lucca incappa in una sconfitta nella lunga trasferta di Palermo. Partenza ad handicap dei lucchesi che fa il paio anche con un grande inizio dei siciliani. 14 punti di distacco dopo il primo quarto, che i biancorossi riducono a sette a metà tempo. Ma fra le assenze pesanti e la forza degli avversari al ritorno dall’intervallo lungo la Geonova non trova continuità sottocanestro e vede allontanarsi gli avversari. E alla fine arriva un pesante -18.

Per una partita così importante c’era bisogno di avere una squadra al completo e in piena efficienza, invece Catalani si trova costretto a fare a meno di Drocker, rimasto a casa colpito dalla stagionale influenza e di un Kushchev a mezzo servizio per un risentimento alla schiena e ovviamente di un mastino come Pagni, bloccato da una frattura.

Palla in aria e i primi due punti portano la firma di Kushchev e la risposta arriva immediatamente da Polloni con una tripla, botta e risposta nei primi tre minuti, fino al 9 pari, poi Palermo comincia ad allungare fino a conquistare un vantaggio da doppia cifra che porterà fino alla prima sirena.

Che fosse una partita tutta in salita c’era da immaginarselo e il primo quarto ne ha dato subito la misura di quanto sarà difficile arginare le cannoniere del Palermo e riuscire ad infilarla nel canestro.

Secondo quarto sempre con i padroni di casa che provano a scavare un solco da più 15, ma la Geonova non molla, Genovese e Del Debbio spingono la squadra recuperando punti importanti fino a vincere il quarto per 19-26 e andando al riposo con un gap di soli 7 punti.

Al rientro in campo è di nuovo Kushchev che apre per il meno 5, poi un paio di palle perse permettono ai padroni di casa di andare in contropiede e riportarsi sul più 9, ancora il Palermo a segno con due triple per il più 15 a quattro minuti dalla fine.

E’ un terzo quarto dominato dal Green Basket Palermo che lo fa suo con un parziale di 23-14 portandosi sul 73-57, sedici punti, decisamente difficili da recuperare nell’ultimo quarto. Inizia l’ultimo tempino con un passivo per la Geonova da meno 16, roba da missione speciale alla Tom Cruise, di fatto dopo pochi minuti diventa davvero impossibile, da meno 16 a meno 21 per arrivare al meno 29, Vico e compagni ci provano, ma non sembrano riuscire a scalfire minimamente la solidità del Green Basket che con Polloni, migliore in campo, Di Viccaro, Caronna e Lombardo, tutti in doppia cifra macinano punti su punti fino ad aggiudicarsi l’incontro per 95-77.

Per il Palermo è la sesta vittoria consecutiva e i siciliani consolidano il primato di squadra che non ha mai perso in casa. Per la Geonova invece una battuta d’arresto dopo la bella vittoria su Firenze, adesso ai ragazzi di Catalani gli aspetta una settimana di super lavoro per prepararsi al meglio ad affrontare l’altra ammiraglia del campionato il Basket del golfo Piombino.