Promozione, River a due punti dalla vetta. Pari Lammari e Pieve

Promozione, sorridono le garfagnine: da tre punti il River Pieve, che batte il Luco e si porta a due punti dalla vetta, pareggio esterno per il Pieve Fosciana contro il Maliseti Seano. Pari anche per il Lammari che rimonta il passivo iniziale con il Viaccia. Unico ko per il Villa Basilica, sconfitto nettamente sul campo della Lampo.

Lammari – Viaccia 1-1

LAMMARI: Biondi, Brandi, Dianda, Guastapaglia, Petretti, Borelli, Tocchini L., Del Ry, Della Nina, Durodola, Bacci. A disp.: Giovannetti, Papera, Benedetti, Risolo, Petrilli, Battaglia, Perazzoni, Puviani, Pesci. All.: Boi

VIACCIA: Cherubini, Fiorentini, Osmani, Martin, Pari, Facchini, Bianchi, Massaro, Batacchi, Tortoli, Bossahon. A disp.: Grandini, Ravai, Argenti, Giannone, Ciardi, Doumbia, Bastogi, Sforzi, Gori. All.: Benesperi

ARBITRO: Leonetti di Firenze (Loum e Lombardo di Carrara)

RETI: 17’ pt Massaro, 30’pt Tocchini Lo.

Lampo – Villa Basilica 3-1

LAMPO: Lavorini, Lazzari, Dianda, Carusio, Gelli, Allori, Donati, Mazzoni, Cerri, Kodraziu, Viviani. A disp.: Benvenuti, Fontanelli, Fiore, Favilli, Simoni, Nalli, Orsini, Barghini, Dragomanni. All.: Minichilli

VILLA BASILICA: Lavorini, Viani, Cuoco, Martinucci, Mattioli, Sangregorio, Gatto, Benedettaleb, Berrettini, Del Magro, Battaglia. A disp.: Daviddi, Giomi, Amelio, Russo, Agostiniani, Romoli, Dalle Luche, Davini, Bertuccelli. All.: Gambini

ARBITRO: Tundo di Pisa (Alfieri di Prato e Quartararo di Firenze)

RETI: 12’pt Cerri, 15’pt rig. Kodraziu, 30’pt Benedettaleb, 4’st Donati

Maliseti Seano – Pieve Fosciana 1-1

MALISETI SEANO: Cuorvo, Dano, Santini, Cecchi, Ciofi, Del Bianco, Subli, Riccio, Ponziani, Marchiseppe, Cavalieri. A disp.: Villani, Acciaioli, Lanzilli, Turini, Mariotti, Perillo, Dondini . All.: Fabbri

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Giusti G., Pieri, Biagioni, Bacci, Barsanti U., Lucchesi, Parmigiani, Alfredini, Giusti O., Barsanti L.. A disp.: Casci, Touray, La Rosa, Babboni, Morelli, Dini, Motroni, Triti, Sanchez. All.: Fracassi

ARBITRO: Martini di Arezzo (El Mouine e Prela di Pistoia)

RETI: 17’pt Ponziani, 24’pt Giusti O.

River Pieve – Luco 1-0

RIVER PIEVE: Decanini, Turri, Filippi, Byaze, Benassi, Morelli (45’st Petrucci), Satti (48’st Rugani), Cecchini, Petracci, Bonfigli, Haoudi. A disp.: Micchi M., Rossi, Cristea, Micchi L., Angeli. All.: Micchi

LUCO: Innocenti F., Baggiani, Bonifazi (35’st Allegri), Vigiani, Sanni, Lukolic, Scala, (1’st Cirillo F.) Gianassi, Campagna, Secchioni (32’st Bruni), Giani (20’st Blinishta). A disp.: Locatelli, Paoli, Cirillo A., Alivernini, Rosari. All.: Tortelli

ARBITRO: Masi di Pontedera (Chiarelli di Carrara e Tranchida di Pisa)

RETI: 2’pt Bonfigli

NOTE: Ammoniti Satti, Byaze, Filippi e Lukolic