Castelnuovo si rinforza con l’attaccante Piacentini

Primi movimenti di mercato in casa Castelnuovo per il campionato di Eccellenza. La formazione gialloblù di Cardella, che si trova in piena zona retrocessione, ha acquistato, dopo l’apertura della sessione invernale dello scorso 1 dicembre, Francesco Piacentini dal Pieve Fosciana.

Piacentini è un attaccante classe 1996 e si va ad inserire proprio nel reparto dove c’è maggiore necessità per la formazione garfagnina. È già a disposizione di mister Cardella e non è escluso che possa esordire già domenica (8 dicembre) nella gara in programma con la Pro Livorno Sorgenti.