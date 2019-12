Giovanili provinciali, tutto sui recuperi del mercoledì

Giornata di recuperi ieri (4 dicembre) per il calcio giovanile provinciale. Ecco come è andata

Allievi provinciali

Juve Club Viareggio – Sporting Massarosa Academy 1-1

SPORTING MASSAROSA ACADEMY: Quintino, Parducci, Cappè, Bertolli, Lucchesi, Polonio, Andreozzi, Giacomini, Scatena, Marzulli, Frosina. A disp.: Pierucci, Gianfranchi, Cotza, Romanini. All.: Boggi.

Pontremolese – Ghivizzano 2-1

PONTREMOLESE: Pagani, Benincasa, Zavatto, Plicanti, Mascia, Pennucci V., Bortolasi, Testa, Bardini, Vicari, Tavaroni. A disp.: Liccia, Panunzio, Tomellini, Formentini, Conti, Fabbri, Buttini.

GHIVIZZANO: Bonini, Bucsa, Pirna, Milanesio, Bazelli, Barbi, Tardelli, Biagioni, Tozzini, Giovannetti, Boggi. A disp.: Grilli, Baldi, Graziani, Serradimigni. All.: Biagioni

RETI: 2’pt Bardini, 9’pt Bortolasi, 38’pt Giovannetti

Vince la Pontremolese contro il Ghivizzano nel recupero allievi. Partita equilibrata fra due squadre ben messe in campo con il gioco reso difficile dal vento gelido che spira sul Lunezia. Nel priomo tempo tre occasioni per i padroni di casa e due per gli ospiti. Ripresa caratterizzata dai due gol iniziali della Pontremolese. Il primo di Bardini, messo in porta da una una finta di Vicari, il secondo propiziato da un contropiede finalizzato da Bortolasi. Padrondi di casa che si rendono pericolosi ancora co un paio di contropiede. Nel finale una disattenzione collettiva della retroguardia degli azzurri consente a Giovannetti di accorciare le distanze con un pallonetto beffardo. Ma la partita non cambia risultato.

Giovanissimi B

Junior Sport Pietrasanta – Castelnuovo 0-2

JUNIOR SPORT PIETRASANTA: Luna, Bigicchi, Sebastiano, Paolicchi, Scarfi, Vietina, Cesarali, Prosperi, Pierini, Marcucci, Bertozzi. A disp.: Dettori, Tarabella, Buffa, Tartarini, Nieto. All.: Barattini

CASTELNUOVO: Regalim, Onesti, Lenzi, Lorenzetti, Tardelli, Catani, Pellicci, Bechelli, Mariani, Vecchi, Babboni. A disp.: Dini, Boggi, Ballerini, Nardini, Martinelli, Tortelli. All.: Bandini

RETI: Catani, Bechelli

Sporting Pietrasanta – Atletico Qm 9-0

RETI: Granatelli, Mancini, Loi, Bartelloni, Pardini 2, Bresciani 3