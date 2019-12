Lucchese, ingaggiato l’attaccante Mattia Gallon

Un altro colpo di mercato in casa rossonera. La Lucchese ha ingaggiato, infatti, l’attaccante Mattia Gallon, classe 1992, che era al Licata (serie D). Il neo rossonero sarà a disposizione di mister Monaco già per la prossima partita, domenica (8 dicembre) al Porta Elisa contro la Lavagnese.

Gallon – che in carriera ha ottenuto 6 promozioni, l’ultima nella scorsa stagione con il Picerno – è nato calcisticamente con il Cagliari dove è rimasto per tre stagioni collezionando una presenza in serie A.

Ha poi giocato con le maglie di Treviso, Savona, Olbia, Nuorese, Hinterreggio, Marsala, Siracusa, Sicula Leonzio, Gela, Castrovillari, Picerno e Licata.