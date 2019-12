Finisce in parità la prima giornata della finale maschile del campionato di serie A1 di tennis tra lo Sporting Club Selva Alta Vigevano ed il Ct Vela Messina in corso sul veloce indoor del Palatagliate di Lucca.

Dopo il vantaggio del club siciliano grazie al successo del 16enne Giorgio Tabacco che ha regolato per 6-2 6-4 Davide Dadda, è infatti arrivato il pareggio per i lombardi firmato dal francese Antoine Hoang che si è imposto per 6-4 6-4 su Salvatore Caruso.

Domani gli ultimi due singolari, a partire dalle 11, Marcora-Fausto Tabacco e Baldi-Trungelliti, e i doppi.

Biglietteria aperta dalle 9 al Palatagliate.

Grande equilibrio, invece, fra Prato e Genova. Le due squadre sono sul 2-2 e in serata sarà decisivo il doppio di spareggio per assegnare il titolo.