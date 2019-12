Lucchese, Monaco: “Con Lavagnese zero distrazioni”

Alla vigilia del match interno contro la Lavagnese – in programma domani (8 dicembre) alle 14,30 al Porta Elisa – mister Francesco Monaco affresca il momento di una squadra che, dopo l’impresa di Caronno, viaggia sospinta dall’entusiasmo. Una gara che si preannuncia insidiosa poiché gli ospiti, che navigano le parti basse della classifica, saranno alla ricerca di punti pesanti.

“Per fortuna – attacca il tecnico – abbiamo recuperato quasi tutti. C’era un po’ di preoccupazione per infortuni e squalifiche, ma domani riusciremo comunque ad essere in venti. L’abbiamo preparata bene: dovremo però come al solito entrare in campo con il giusto approccio mentale, perché basta una minima distrazione per concedere qualcosa. Il calcio questo ce lo insegna ogni volta, basti pensare a domenica scorsa”.

La Lucchese che scenderà in campo domani dovrebbe mantenere il solito modulo, ma probabilmente si rivedrà un under in più sul rettangolo verde: “Abbiamo diverse soluzioni in tutti i reparti, i ragazzi sono pronti, deciderò anche in base alle caratteristiche dell’avversario”. Intanto a Lucca, per ovviare al problema gol, è arrivata la punta Gallon: “Mi ha fatto fin da subito una bella impressione. Sappiamo che può giocare sia come seconda punta che nelle vesti di trequartista. Il suo curriculum ci racconta che è un attaccante bravo ed anche fortunato, vista la quantità di campionati che ha vinto. Ha grande voglia di tornare protagonista, dopo questi ultimi tre mesi in cui ha giocato poco”.

Poi, sul gruppo: “Falomi sta bene e tutti gli acciaccati hanno recuperato, a parte Fazzi”. La Lavagnese, come detto, sarà un avversario da prendere con le molle: “Sono giovani e, anche se non vivono un momento idilliaco, di punti ne hanno fatti. Ripeto: servirà scendere in campo con il giusto atteggiamento”.

Infine, una battuta sui tifosi: “Santoro vuole più gente allo stadio? Lo vogliamo tutti. Questo sta soltanto a noi”.