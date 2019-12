Si chiude il sipario sulla nona giornata del campionato di Terza Categoria. Nel girone A si arresta la corsa della capolista Croce Verde: con il Pdc Stiava finisce 2-2.

Il Frati approfitta del passo falso della rivale e aggancia la vetta a quota 22 punti grazie alla vittoria sul campo del Nottolini. Lo Spianate espugna il campo del Santanna per 3-1: decisivo un infinito Vannucchi, giovatore fuori categoria autore di una doppietta.

Nel girone B a comandare è il Montecarlo: al squadra di Pacini stende l’Atletico Castiglione nel big match della giornata. Protagonisti della vittoria Dudine e Gentile, che fanno volare il Montecarlo sempre più in vetta. Crisi per l’Atletico di Davini.

Il Fornaci torna alla vittoria e passa al secondo posto: dopo una partita pazza, la tripletta di Puccetti mette ko la Morianese per 3-2. Non si fermano i Diavoli Rossi, che stendono 1-0 l’Academy Tau e volano al terzo posto con la bellezza di 18 punti. Vittoria netta per la New Team, che conquista i 3 punti con un 4-2 alla Pieve. Il Coreglia stende 2-0 la Virtus Robur con la doppietta di Balsotti e sale a 11 punti. Non basta Castagnoli al Piazza 55: con il fanalino di coda San Lorenzo finisce 2-2.

Ecco tutti i risultati del girone A

Bargecchia – Sporting Marina 1-5



Trebesto – Atletico Viareggio 0-2



Croce Verde – Pdc Stiava 2-2



Farneta – Unione Quiesa 0-5



Nottolini – Frati 0-1



Retignano – Atletico Marginone 0-0



Santanna – Spianate 1-3

RETI: 19’ rig. Lazzari, 48’ Vannucchi, 68’ Bonaccorsi, 91’ Vannucchi

Classifica: Croce Verde 22, Frati 22, Atletico Viareggio 20, Spianate 19, Retignano 19, Atletico Marginone 13, Unione Quiesa 13, Trebesto 13, Nottolini 10, Stiava 9, Santanna 8, Sporting Marina 6, Bargecchia 1, Farneta 1

Ecco tutti i risultati del girone B

Coreglia – Virtus Robur 2-0

RETI: Balsotti 2

Filicaia Diavoli Rossi – Academy Tau 1-0

FILICAIA DIAVOLI ROSSI: Bertoncini, Pioli S., Bravi, Rossi, Friz Daniele I, Friz Daniele II, Muccini, Pozzi, Lorenzetti, Giannotti, Pellegrinetti. A disp.: Contadini, Bernardi, Bartolomei, Bravi, Grilli, Magnani, Pierotti, Poli, Puppa. All.: Telloli

ACADEMY TAU: Rugani, Ghiroldi, Giusfredi, Balli, Del Sarto, Gioè, Vanni, Pellicciotti, Miserendino A., Rosso, Ruggiero. A disp.: Vannucci, Lavorgna, Iacopetti, Hyka H., Hyka G., Castigliego. All.: Maino.

ARBITRO: Martinelli di Lucca

RETE: 37′ Pellegrinetti

Fornaci – Morianese 3-2

FORNACI: Giannecchini D., Giannecchini M., Romiti, Toni, Notini, Nardini, Costantini, Silvestri, Chiriacò, Saisi, Puccetti. A disp.: Demba, Cecchini T., Parducci, Cardosi M., Keita, Gaspari. All.: Bonini

MORIANESE: Palla, Puccetti G., Paganelli, Ricci, Lupi, Malerbi, Biagi, Maiali, Frangioni, Sacco, Serafini. A disp.: Bacilli, Marchetti, Gianneschi, Bianchi, Puccetti A., Michelotti.

ARBITRO: Biagioni di Lucca

RETI: 8’ Puccetti, 20’ Ricci, 75’ e 80’ Puccetti, 88’ Lupi

NOTE: Espulsi Ricci e Lupi rispettivamente al 20’ e all’88’

Montecarlo – Atletico Castiglione 2-0

MONTECARLO: Doretti, La Macchia, Del Grande, Biondi F., Pucci, Dudine, Bastiani, Morra, Incerpi, Gentile, Ercoli. A disp.: Biondi T., Fillippelli, Della Mora, Petrocchi, Annoni, Fantozzi, Carrara, Fattorini. All.: Pacini

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti, Sarti, Valdrighi, Magagnini; Canelli, Zarrella, Tagliasacchi, Malatesta, Pucci, Bravi, Cecchi. A disp.: Bertucci, Lucchesi, Cristea, Lupettim Pioli, Lazzurri. All.: Davini

ARBITRO: Providenti di Lucca

RETI: 27’ Dudine, 92’ Genitle

New Team – Pieve San Paolo 4-2

San Lorenzo – Piazza 55 2-2

RETI: 10’ Castagnoli, 20’ Danesi, 36’ Castagnoli, 40’ Dolci

Segromigno – Sanvitese 2-2

Classifica: Montecarlo 21, Fornaci 19, Filicaia Diavoli Rossi 18, Atletico Castiglione 17, Academy Tau 17, New Team 15, Pieve San Paolo 12, Coreglia 11, Segromigno 10, Morianese 9, Virtus Robur 9, Piazza 55 6, Sanvitese 4, San Lorenzo 3