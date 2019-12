Use Scotti Rosa – Basket Le Mura Lucca 56-68 (14-14, 31-32, 43-52)

USE SCOTTI ROSA: Stepanova 10, Morris 11, Madonna 2, Trimboli 13, Mathias 17, Ruffini ne, Francalanci ne, Malquori ne, Manetti, Ramò, Narviciute 3, Bastianoni ne. All.: Cioni

BASKET LE MURA LUCCA: Jeffery 10, Jakubcova 11, Bonasia 15, Ravelli 2, Zempare 11, Azzi ne, Cibeca ne, Orsili 2, Vitari ne, Farnesi ne, Madera 9, Smorto 8. All.: Iurlaro

Un’altra preziosa prestazione da parte del Basket Le Mura che, nell’ultima gara del turno di campionato, va a violare il terreno di gioco dell’Use Scotti Rosa. Partita in equilibrio fino al termine del primo tempo, poi le lucchesi di Iurlaro mettono la freccia e vanno a vincere in scioltezza contro la sorpresa del campionato. Quattro in doppia cifra nella formazione lucchese, Jakubcova in doppia cifra anche nei rimbalzi.

Lucca resta così al secondo posto della graduatoria assieme a San Martino di Lupari, Venezia e Ragusa, con le siciliane che devono recuperare il match con Costa Masnaga, e a solo due punti di ritardo dalla capolista Schio. Da applausi il rendimento delle biancorosse, capaci di mettere in mostra, oltre ad un’ottima cifra tecnica, un carattere da grande squadra. La freddezza mentale, unita alla convincente prestazione delle lunghe biancorosse che hanno limitato il raggio di pericolosità di Stepanova e Mathias, hanno fatto pendere la bilancia dalla parte di Lucca, meritatamente vittoriosa. Ennesima dimostrazione di un gruppo forte, con ognuna interprete chiamata in causa decisiva nel fornire il proprio mattoncino a questa settima vittoria su nove partite.

Tanto agonismo, ritmi frenetici e voglia di lottare su ogni palla come se fosse l’ultima sono stati gli ingredienti principali di un derby toscano, il terzo da due stagioni a questa parte, molto sentito. Cioni sceglie per il quintetto iniziale Stepanova, Mathias, Madonna, Trimboli e Morris; Iurlaro, dal canto suo, risponde con Jakubcova, Zempare, Ravelli, Jeffery e Bonasia. Ospiti che partono meglio portandosi sul 6-3 dopo 3’40’ di gioco. Veemente la reazione dell’Use Scotti che, trainata da Mathias (17 punti per lei alla fine) e dalla tripla di Trimboli, ribalta il punteggio sul 12-8 costringendo il tecnico di Lucca a chiamare time-out.

l parziale di fine primo quarto consente alle biancorosse di impattare sul 14-14 per effetto del canestro di Jakubcova, sempre più a suo agio nel campionato italiano. Ennesima doppia doppia stagionale da 11 punti e 14 rimbalzi per il pivot slovacco. Anche nel secondo quarto le contendenti trovano con il contagocce, soprattutto in avvio, la via del canestro con tanti errori dettati dalla frenesia. Un problema al ginocchio destro costringe Tayara Madonna a terminare anzitempo la partita. Gesam prova a piazzare la prima fuga di serata grazie a Smorto e alle triple di Madera e Bonasia che valgono il 21-28. Empoli che non demorde ricucendo il parziale sino al 31-32 con cui si arriva all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto, dopo un abbrivio favorevole alle padrone di casa con le triple di Trimboli e Morris per il momentaneo 36-34, Lucca opera il break decisivo. Importante il contributo fornito alla causa da Giovanna Smorto: una tripla, una penetrazione sotto canestro, una palla scippata e tramutata in due punti da Chucky Jeffery sono solo alcuni dei gesti tecnici migliori offerti dalla classe 1999. Gesam che arriva al quarto e ultimo tempo sul 43-52. Maci Morris prova a rianimare i tifosi di fede locale con una tripla, “pareggiata” da quella senza ritmo da Jeffery che induce Cioni a chiamare time-out con 3’39’’ ancora sul tabellone. Empoli riesce a riportarsi sul -5, venendo poi definitivamente staccata dai due canestri targati Batabe Zempare.

Finisce 56-68 al PalaSammontana con Lucca che prosegue nel suo campionato di vertice, frutto del lavoro compiuto durante la settimana dalle ragazze di coach Iurlaro e della programmazione dettata dalla società.