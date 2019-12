Marginone 2000 a valanga, cade il Porcari

Finisce in parità il big match di giornata di Prima Categoria fra Serricciolo e Capezzano. Alle spalle da registrare la goleada del Marginone al Don Bosco Fossone. Sporting Pietrasanta ne rifila 3 al Porcari, vince in casa il Corsanico. Scoppiettante pareggio per i Diavoli Neri, cade in casa il Molazzana.

Candeglia – Torrelaghese 2-2

Corsanico – I.Monsummano 3-1

CORSANICO: Bedei, Offretti, Aquilante Antonio, Corsinelli, Sacchelli, Rossi (21’st Tomei), Frusteri, Aquilante Andrea, Ceciarini, Barbetti (35’st Ercolano), Sabatini. A disp.: Raffaelli; Tomei, Ercolano, Altemura, Silvestri, Giannoni, Simonini, Bertilotti, Buonaccorsi. All.: Farnocchia

I.MONSUMMANO: Parrini, Cola, Borselli, Bonfigli (10’st Cesari), Panelli, Agnorelli, Moncini, Tardiola, Tafi, Pagano, Ferrara. A disp.: Baldi, Aiuti, Falzarano, Niccolai, Gariboldi, Kamara, Cesari, Lencioni, Magrini. All.: Tarabusi

RETI: 13’pt Ferrara, 38’pt Sabatini, 47’st Sacchelli, 50’st Corsinelli

Diavoli Neri – Forte dei Marmi 2-2

DIAVOLI NERI: Carvajal, Cassettai G., Pennucci, Granai (25’st Orsetti), Tonelli, Santini, Kongne (15’st Micchi)m, Monaco, Ceccarelli, Crudeli, Morelli. A disp.: Ferri, Orsi I., Fabbri.

FORTE DEI MARMI: Barsanti, Colasanto, Coppedè, Lossi, Schintu, Latini, Fargnoli, Salini, Pugliese, Da Prato (26’st Bascherini), Tedeschi Gianluca (25’st Benedetti). A disp.: Iacopi, Tonacci, Angeli, Barsanti.

RETI: 30’pt Ceccarelli, 31’pt Salini, 5’st Lossi, 20’st Morelli

NOTE: Amoniti Fargnoli, Ceccarelli, Morelli,

Marginone 2000 – Don Bosco Fossone 8-1

MARGINONE 2000: Valori, Carmignani (10’st Conte), Del Carlo, Pinochi (17’st Paoli), Lencioni, Piochi, Rotunno, Ricci, Paganelli (25’st Menconi), Giusfredi, Frateschi (1’st Menchini). A disp.: Martinucci, Sarti, Tocchini, Pistoresi, Lici. All: Rinaldi

DON BOSCO FOSSONE: Mallegni D. (25’st Fialdini), Dalle Lucche (12’st Novelli), Antonelli, Giananti (6’st Bertini), Micheloni, Borsalino, Basciu, Mallegni Davide, Marinari, Rocca, Micheli. A disp.: Cucurnia, Freschi, Castelli, Ammirati, Meloni, Tosi. All.: D’Ambrosio

ARBITRO: Merlino di Pontedera

RETI: 21’pt e 44’pt Frateschi, 26’pt e 31’pt Rotunno, 2’st Mencini, 3’st Marinari, 12’st Paganelli, 28’st Menchini, 42’st Menconi

Molazzana – Meridien Larciano 2-4

Ponte a Moriano – Orentano non disputata

Leggi anche La rinuncia Prima Categoria, a Ponte a Moriano non si gioca

Serricciolo – Capezzano 1-1

SERRICCIOLO: Vegnuti, Perini, Lisi (45’st Jovanovitch), Tonelli, Bertagnini, Mameli, Mencatelli, Shqypi, De Negri (12’st Casciari), Bertolla, Tavoni. A disp.: Santini, Calvo, Malatesta, Bertolini. All.: Bertacchini

CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Bini (1’st Togneri), Caniparoli, Mazzone, Romanini (41’st Fiaschi), Maestrelli, Grossi (43’st Gigliotti), Pacini, Pisani, Cerri, Iardella. A disp.: Puntelli, Capasso, Mariani, Albamonte, Motroni, Bertilorenzi. All.: Coli.

RETI: 30’st Shqypi, 45’st Pisani

NOTE: Ammoniti Mazzone Perini, Bertolla

Sporting Pietrasanta – Porcari 3-0