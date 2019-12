Seconda Categoria girone A, Barbarasco verso il ritiro dal campionato

Seconda Categoria, il Barbarasco verso l’addio al campionato.

La situazione del club granata è precipitata nell’ultima settimana. Dopo l’ennesima sconfitta (la dodicesima) su altrettante partire giocate, gran parte di giocatori ha deciso di cambiare aria. “Anche il gruppo di fedelissimi – racconta il tecnico Dario Giorgi – ha alzato bandiera bianca una volta che hanno visto svanire le speranze dell’arrivo di nuovi giocatori”.

“Non è nemmeno una questione economica – replica il dirigente storico Ino Ruggeri – Dispiace perché in poco tempo vanno in fumo tantissimi sacrifici e lavoro giornaliero per la squadra. Abbiamo fatto alcune riunioni con il nostro sindaco e con persone scese in campo per dare una mano, soprattutto tecnica, con il compito di trovare giocatori disposti a venire a Barbarasco, però senza un esito positivo. Senza giocatori è difficile programmare qualsiasi cosa”.

Il Barbarasco, come da calendario, dovrebbe giocare oggi contro i lucchesi del San Macario al Bianchini. Secondo le esternazioni delle persone chiave del sodalizio lunigianese si profila, a malincuore, il ritiro dal campionato di Seconda Categoria. Con le canoniche conseguenze e penalità da parte della Lega Calcio, visto che non è ancora terminato il girone di andata. Si dovrà attendere la prossima settimana, tramite il comunicato ufficiale, per conoscere l’ufficialità della decisione e le eventuali sanzioni a carico della società.

I granata di mister Dario Giorgi erano approdati alla Seconda Categoria grazie alla buona classifica di merito stilata in estate dalla Figc relativa alle società che avevano i diritti per i posti vacanti. Anche il punteggio ottenuto per aver conquistato la coppa provinciale di Terza Categoria aveva influito non poco.