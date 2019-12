Gp Parco Alpi Apuane, Sandroni vince a Tavarnelle

Un altro weekend di gare e ottime prestazioni per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Ieri (9 dicembre), alla Mezza Maratona Città di San Miniato, ottimo bronzo assoluto per Jilali Jamali con l’ottimo tempo di 1 ora 8′ 51”.

Buone prestazioni per Roberto Ria (14esimo assoluto), Giorgio Davini (23esimo assoluto), Juri Mazzei (44esimo assoluto), Daniele D’Andrea (45esimo assoluto), Nicola Dazzi (73esimo assoluto), Andrea Pardini (81esimo assoluto), Igor Marracci (118esimo assoluto), Alberto Cappello (120esimo assoluto), Roberto Peri (387esimo assoluto).

Sempre a San Miniato, ma nella prova a staffetta, ottimo argento assoluto per la coppia Diego Garbugino – Niccolò Fazzi.

A Prato, ottimo primo posto assoluto per Nicola Ciardelli e buona prova per Riccardo Durano (27esimo assoluto). Al Trail di Tavarnelle vittoria assoluta per Daniele Sandroni.