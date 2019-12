Polisportiva Capannori, en plein con le giovanili. Cade la Prima Divisione

Periodo no per la Farmacia Biagi Capannori che perde in casa contro il Team 87 Pistoia (51-73) con la Prima Divisione nella partita che alla vigilia avrebbe dovuto rilanciare i biancorossi nella corsa ai playoff. Invece i ragazzi di coach Bernabei non riescono mai a entrare in partita e nel finale del terzo quarto incassano un 9-21 di parziale che li condanna alla sconfitta.

FARMACIA BIAGI: Andreini 2, Dini 6, Ghiaré 2, Del Dotto 2, Barsotti 2, Pardini, Panzino 16, Leone ne, Piochi ne, Coluccio 7, Del Sorbo 2, Masini 6. All. Bernabei

Bella vittoria invece per il gruppo under 18 che vince in casa 80-69 contro Pescia, seconda forza del campionato. Padroni di casa che riescono a fornire una bella prova di squadra nonostante i 4 falli di Paoletti all’intervallo e un problema alla caviglia per Avdiu, che comunque ha portato in fondo l’incontro.

FARMACIA BIAGI: Caredio, Magnani 6, Colombi, Asti 2, Roncaglia, Del Dotto 5, Paoletti 24, Bernardoni 2, Frediani 9, Di Giovanni, Piazzolla 10, Avdiu 22. All. Bernabei

Successo anche per la Veravision di coach Piochi nel derby di San Concordio contro il Bc Lucca. Finisce 65-70 un incontro equilibrato in cui i capannoresi vanno all’intervallo avanti di 12 lunghezze per poi ritrovarsi sul -3 a 10 minuti dalla fine. Alla fine a spuntarla sono gli ospiti con che giocano un ottimo ultimo quarto.

VERAVISION: Puccinelli 11, Benedetti, Aliu 1, Selvino, Di Martella Orsi 20, Biagetti 2, Paterni, Grazzini 2, Frediani 3, Kola 31, Pinochi. All. Piochi