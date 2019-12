Un oro e un argento in Portogallo per la Pugilistica Lucchese

Grande affermazione internazionale per gli atleti del Pugilistica Lucchese ad Odivelas (comune portoghese del distretto di Lisbona) alla Odivelas Boxe Cup, considerato uno dei più grandi tornei europei di questo sport.

Il team di Lucca era presente a questo incontro pugilistico con due soli pugili, ma che hanno fatto ben parlare per il loro ottimo risultato: Samuele Giuliano per gli junior 80 chili ha portato a casa l’oro e Lorenzo Garibaldi per gli elite senior 69 chili l’argento.

Hanno partecipato alla gara ben 440 iscritti per tutte le categorie maschili e femminili pervenuti da tutta Europa, ma anche dall’Africa e altre parti del mondo, con un totale di oltre 300 combattimenti. Un evento che è stato progettato dall’allenatore Bruno Carvalho dal 2014. La base del suo progetto è valorizzare gli atleti attraverso nuove sfide competitive, dando loro l’opportunità di affrontare più avversari con diversi stili e strategie e quindi progredire e maturare.

Samuele Giuliano, seguito all’angolo da suo padre e coach Massimo Guliano, è arrivato alla semifinale dove ha battuto l’irlandese Ryan o’Neill per incrociare poi i guantoni nella finale contro un altro rappresentante del paese verde, Sean Trent superandolo ed ottenendo lo scalino più altro del podio. Per Samuele quindi un’altra grossa soddisfazione ed una vittoria internazionale che si va ad aggiungere al suo già ricco palmares che conta tre titoli italiani consecutivi. Adesso manca solo la sospirata maglia azzurra.

Importante risultato anche per Lorenzo Garibaldi: un argento che brucia un po’, ma ugualmente gratificante. Passa i quarti battendo ai punti l’inglese Lewis Smith, accedendo così alla semifinale dove incontra il portoghese Ismael Bourdovo Steilate vincendo nettamente e centrando la finale. Una finale contro un picchiatore duro e che aveva sempre vinto prima del limite, lo spagnolo Martin Garcia Blanco: Lorenzo cede onorevolmente le armi con una pesante medaglia d’argento.