Beach tennis, ad Artè la premiazione della Bad players

Si veste d’arancio ‘Versilia’ la Giornata olimpica del Coni Lucca, tradizionale appuntamento organizzato dal comitato provinciale per omaggiare gli atleti più meritevoli dell’anno.

Al teatro Artè di Capannori, infatti, l’associazione sportiva Bad players di Torre del Lago Puccini ha visto salire sul palco ben tre dei suoi giovanissimi ‘beachers’: Matilde Massai ed Elena Francesconi, che agli ultimi Campionati italiani giovanili hanno fatto incetta di titoli under 14 e 16 e, a settembre, sono state protagoniste della spedizione Azzurra a Kranevo, in Bulgaria, per gli Europei Junior, conquistando il secondo posto dietro alla Russia; Davide Baccili che a fine giugno, in coppia con Nicola Manfredini (scuderia Sts) si è laureato campione del mondo under 14 a Terracina.

Le congratulazioni ai quattro giovanissimi talenti del beach tennis da parte di tutto lo staff tecnico della Bad Players.