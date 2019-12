Basket Le Mura pronta per il big match con Reyer Venezia

Ci siamo, tutto pronto per il big match. Il decimo turno della stagione regolare riserva al Gesam Gas e Luce Lucca il confronto casalingo di fronte alla quotata Umana Reyer Venzia, in un match che mette in palio punti importanti nella corsa ai piani alti del campionato tra due squadre appaiate a quota 14.

Se era lecito attendersi le lagunari in questa posizione, il mercato estivo ha portato alla corte di coach Ticchi il forte pivot della nazionale lituana Gintare Petronyte e l’ala azzurra Elisa Penna inserite nell’ossatura del riconfermato della passata stagione, le ragazze di coach Iurlaro hanno costruito questa bella classifica a suon di vittorie unite a prestazioni convincenti, non ultima quella che ha consentito a Ravelli e compagne di sbancare il PalaSammontana di Empoli.

Si rinnova, quindi, l’appuntamento con una delle classiche di questo ultimo decennio della palla a spicchi italiana: palla a due fissata per le 18 di domenica (15 dicembre).

Annoverata assieme a Schio e Ragusa come le big 3 che dovrebbero giocarsi lo scudetto, l’attuale stagione è la prima dell’era post Andrea Liberalotto, dal 2011 al 2019 capo allenatore della Reyer. Per aprire un nuovo ciclo, Venezia ha puntato su un coach esperto come Giampiero Picchi centrando quella qualificazione ai gironi di Eurolega sfuggita nell’annata 2017-2018.

Confermate in cabina di regia due playmaker del calibro di Debora Carangelo e Gaia Gorini, l’esperta guardia statunitense Jolene Anderson (quattro scudetti vinti con Schio) e il poderoso centro lettone Anete Steinberga (13,44 punti di media). Assieme a Martina Bestagno, altra cestiste nel giro della nazionale italiana, e alla lituana Petronyte (9,4 rimbalzi di media), tornata nel nostro campionato (ex Taranto e Dike Napoli) dopo le stagioni spese in Turchia con Galatasaray e Mersin e reduce da tre doppie doppie consecutive, Ticchi può contare su una batteria di lunghe di assoluto valore.

L’highlander Laura Macchi, una delle icone del basket italiano, garantisce sempre minuti di grande qualità, così come Valeria De Pretto. Dopo quattro anni spesi in Ncca con Wake Forest, dove peraltro ha concluso la sua carriera universitaria laureandosi in psicologia, Elisa Penna è tornata alla Reyer per ricoprire minuti importanti nelle profonde rotazioni sulle quali può contare Ticchi.

La forza delle bocche di fuoco venete è rappresentata dai 77,4 punti di media a partita messi a referto dalla Reyer. Per Lucca, che tra le proprie fila annovera le ex Sara Madera e Giovanna Elena Smorto oltre che coach Francesco Iurlaro (assistant coach di Liberalotto nella stagione 2017-2018), quella di domenica sarà un match che contrapporrà alla gioventù delle biancorosse, uno dei roster dall’età media più bassa, l’esperienza del team lagunare.

“Affrontiamo un avversario che non scopriamo di certo oggi alla luce del proprio blasone e del roster di assoluto livello che il club lagunare – ha dichiarato il vice coach de Le Mura Michele Staccini nel presentare il confronto-. La Reyer, inoltre, sta attraversando un ottimo momento di forma come testimoniato dalla convincente vittoria in campionato contro la Virtus Bologna e dal successo esterno in Eurolega contro il Ttt Riga. Possono contare su una diffusa qualità in tutti reparti: sia vicino a canestro con Petronyte, Steinberga e Bestagno che producono più della metà dei punti realizzati dalla squadra che nel settore delle esterne dove Anderson, Depretto, Penna e Macchi garantiscono un brillante mix di tecnica e fisicità. Il tutto viene orchestrato da due esperti playmaker del calibro di Carangelo e Gorini. Dal canto nostro, dovremo cercare di limitare il loro attacco applicando la massima attenzione e assumendo il controllo dei rimbalzi difensivi”.

Basket Le Mura Lucca-Umana Reyer Venezia sarà arbitrata da Francesco Terranova, Diletta Bandinelli e Laura Pallaoro.