Lucchese, preso il portiere Nicolò Luglio

Una new entry in casa rossonera. La Lucchese 1905 ha ingaggiato il portiere Nicolò Luglio, 19 anni, nato a Trieste. Alto 1,91 per 85 chili, il neo rossonero ha giocato nelle giovanili di Sudtirol, Triestina e Imolese.

Poi il salto nel calcio dei grandi, con due stagioni in Serie D: nel 2018-1019 era al Matelica e nel corso di questo campionato era al Vastogirardi. Luglio è già a disposizione di mister Monaco e sarà convocato per la trasferta di domenica (15 dicembre) a Bra.