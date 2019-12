Tau, Cristiani suona la carica: “Con la Virtus vogliamo i 3 punti”

Giro di boa per il campionato di Eccellenza. Il Tau Calcio si prepara all’ultima domenica del girone di andata contro la Virtus Viareggio, fanalino di coda del campionato con appena 5 punti. Un’altra partita tutta da costruire, con una squadra che è difficile interpretare.

“Non sappiamo bene chi avremo di fronte – commenta mister Pietro Cristiani – anche perché negli ultimi giorni la Virtus Viareggio ha cambiato la sua rosa, cedendo e acquistando alcuni giocatori. Quello che abbiamo potuto vedere è che è una squadra che fa giocare molto, ma ha frecce potenti e pericolose: è da affrontare con attenzione e concentrazione”.

“Domenica scorsa – prosegue – siamo stati meno scolastici e più pragmatici. Abbiamo rovesciato il risultato giocando in 10, dando una prestazione fisica e caratteriale eccellente. Contro la Virtus giochiamo in casa e, come sempre, dobbiamo e vogliamo prendere la partita e ottenere i tre punti. Sarebbe un ottimo passo avanti per dare ancora maggiore continuità a un trend che dura già da qualche settimana”.

Due squalifiche importanti, quelle di Gialdini e Lucchesi, non spaventano troppo Cristiani: “Gialdini è uno dei grandi’ che aiuta a dare un buon approccio alla partita e a impostare il gioco. Lucchesi è uno di quelli che ha giocato di più, sa come muoversi e sa comportarsi in campo. Sono due assenze che pesano, ma saranno degnamente coperte dagli altri ragazzi che, ormai, hanno maturato una preparazione notevole. Fanani, ad esempio, nel debutto di domenica scorsa si è fatto valere contro avversari difficili: adesso, anche grazie a lui, la squadra può sopportare assenze pesanti”.