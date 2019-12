Juniores nazionali, cade solo la Lucchese

Juniores nazionali, perde solo la Lucchese. La formazione rossonera cede in casa contro l’Aquila Montevarchi: non basta la rete di Lattuca, i valdarnesi si fanno corsari con il punteggio di 3-1.

Netto il successo del Ghiviborgo sul campo del Ponsacco, per rilanciare classifica e ambizioni dell’undici della Mediavalle.

Ok anche le versiliesi: secco 3-0 del Seravezza al Follonica Gavorrano, vince in trasferta il Real Forte Querceta sul campo del Tuttocuoio e si piazza in posizione playoff.

Ecco come è andato il 13esimo turno di campionato.

I risultati di giornata

Città di Pontedera – Aglianese 2-3

Lucchese – Aquila Montevarchi 1-3

Ponsacco – Ghiviborgo 1-4

Seravezza – Follonica Gavorrano 3-0

Tuttocuoio – Real Forte Querceta 0-1

Grosseto – San Donato Tavarnelle 0-3

Fezzanese – Sangiovannese 0-2