Terza: lo Spianate aggancia la vetta, frena il Montecarlo

Si chiude il sipario sulla decima giornata del campionato di Terza Categoria. Nel girone A è una vera e propria bagarre in vetta alla classifica: la capolista Croce Verde inciampa sul terreno dell’Atletico Marginone, che fa il colpaccio andando a vincere 2-1. Lo Spianate ne approfitta e aggancia la vetta: gli uomini di Tommei asfaltano 5-0 il Farneta con la doppietta del solito e infinito Vannucchi e di Monaci. Attesa per i posticipi serali di Frati e Atletico Viareggio: la testa della classifica potrebbe essere rivoluzionata.

Nel girone B un sabato pomeriggio in cui spicca il successo dell’Atletico Castiglione, che scaccia la crisi con una vittoria di personalità. La squadra di Davini si aggiudica di misura il big match con il Fornaci: decisiva la rete al 14’ di Canelli. Si ferma la corsa della capolista Montecarlo, che non va oltre il 2-2 con la Pieve San Paolo. Stop anche per il Filicaia, fermato sull’1-1 sul campo della Sanvitese. Coreglia e Virtus Robur ko, rinviata per campo impraticabile la partita tra Piazza 55 e New Team.

Ecco tutti i risultati del girone A

Atletico Marginone – Croce Verde 2-1

Frati – Trebesto stasera alle 20,30

Pdc Stiava – Bargecchia 7-0

Spianate – Farneta 5-0

SPIANATE: Raschioni; Ricciarelli D., Galligani (Gennarini), Magni (Collodi), Del Tredici (Masoni), Jovani, Ricciarelli M. (Colombo), Di Vita, Monaci, Vannucchi, Agatiello (Modola). A disp.: Buonaguidi, Bonaccorsi, Maino, Ferro. All. Tommei

FARNETA: Cirlig; Di Galante, Pinzauti, Trubiano (Ricci), Rotonda, Carmignani (Pierini), Bianchi S., Gana, Annouari (Belluomini I.), Del Libano (Eddbiri), Rossi (Sonetti). All. Della Bidia

RETI: 11’ Vannucchi, 25’ Del Tredici, 40’ Vannucchi, 49’, 72’ Monaci

Sporting Marina – Santanna 5-3

Unione Quiesa – Nottolini 0-1

Atletico Viareggio – Retignano lunedì alle 20,45

Classifica: Croce Verde 22, Frati 22*, Spianate 22, Atletico Viareggio 20*, Retignano 19*, Atletico Marginone 16, Nottolini 13, Trebesto 13*, Unione Quiesa Massaciuccoli 12, Pdc Stiava 12, Sporting Marina 9, Santanna 8, Bargecchia 1, Farneta 1

*1 partita in meno

Ecco tutti i risultati del girone B

Academy Tau – San Lorenzo 1-1

Atletico Castiglione – Fornaci 1-0

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti; Sarti, Valdrighi, Magagnini, Canelli, Lucchesi, Tagliasacchi, Giuntini, Pucci, Bravi, Martinelli M. A disp.: Cassai, Martinelli F., Cristea, Zarella, Lazzurri, Frediani, Panzani. All. Davini

FORNACI: Giannecchini D.; Giannecchini M., Romiti, Notini, Parducci, Nardini, Costantini, Keita, Chiriacò, Saisi, Puccetti. A disp.: Demba, Cecchini T., Gaspari, Cardosi M., Cardosi P. All. Bonini

RETE: 14’ Canelli

Morianese – Coreglia 2-1

Piazza 55 – New Team rinviata



Pieve San Paolo – Montecarlo 2-2

PIEVE SAN PAOLO: Dal Porto; La Rocca N., Matteoni, Roberti, Marchi, Bazzano, Esposito, Lombardi, Borsi, Kulli (75′ Volpe), Guidotti. A disp.: Carnicelli L., Bianchi, La Rocca M., Magaddino, Orsi, Carnicelli A. All. Fambrini

MONTECARLO: Doretti; Filippelli, Del Grande (77′ Morra), Biondi F., Pucci, Annoni (66′ Fantozzi), Bastiani, Ricci, Della Mora (71′ Dudine), Gentile, Ercolini. A disp.: Biondi T., Petrocchi, Guidotti, La Macchia, Carrara, Fattorini. All. Paini

RETI: 12′ Gentile, 24′ Guidotti, 60′ Ercolini, 70′ Esposito

NOTE: Ammoniti: Marchi, Guidotti, Roberti, Del Grande, Filippelli. Espulso Borsi



Sanvitese – Filicaia 1-1

SANVITESE: Di Nardo, Bianchi, Vannucci, Caturegli, Pucci (Simi A.), Cagnacci, Sane, Menichetti, Bertini, Menicucci (Montagnani), Simi M. (Bazzano). All. Mareschi

DIAVOLI ROSSI FILICAIA: Bertoncini, Cavani (Bartolomei), Contadini, Friz Da. (Grilli), Giannotti, Magnani (Friz Di.), Muccini (Lorenzetti), Pellegrinetti, Pioli, Pozzi, Rossi. All. Telloli

ARBITRO: Bertini di Lucca

RETI: 30′ Giannotti, 54′ Sane

Virtus Robur – Segromigno 2-5

Classifica: Montecarlo 22, Atletico Castiglione 20, Filicaia 19, Fornaci 19, Academy Tau 18, New Team 15*, Pieve San Paolo 13, Morianese 12, Segromigno 12, Coreglia 11, Virtus Robur 9, Sanvitese 7, Piazza 55 6*, San Lorenzo 4

*1 partita in meno