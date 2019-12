Pari in extremis per il Ghiviborgo. Vince il Real Forte

Serie D, spreca un’occasione il Seravezza che, per due volte in vantaggio con il Ligorna, si fa rimontare. Vittoria per il Real Forte Querceta in trasferta con un gol di Falchini alla mezz’ora del secondo tempo. Il Ghiviborgo agguanta il pari nel finale con la Fezzanese.

Fezzanese – Ghiviborgo 2-2



FEZZANESE: Greci, Castagnaro, De Martino, Monacizzo, Addiego Mobilio, Saporiti, Zavatto, Dell’Amico, Grasselli, Terminello, Baudi. A disp.: Bleve, Gavini, Campagni, Frolla, Bongiorni, Bonfiglioli, Bruzzi, Cantatore, Tivegna. All.: Sabatini

GHIVIBORGO: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Bartolini, Brusacà, Benedetti, Fomov, Papi, Lucatti, Nottoli, Felleca. A disp.: Scatena, Francescangeli, Del Re, Viti, Subbicini, Simoni, Canessa, Pazzaglia. All.: Fanani

ARBITRO: Sassano di Padova (Merlino di Asti e Pellegrino di Torino)

RETI: 28’pt Felleca, 5’st Dell’Amico, 13’st Addiego Mobilio, 46’st rig. Lucatti

NOTE: Al 30′ Marino para un calcio di rigore a Baudi

Lavagnese – Real Forte 0-1



LAVAGNESE: Scatolini, Oneto L., Di Vittorio, Avellino (42’st Perasso), Queirolo, Casagrande, Basso G., Alluci (33’st El Hadj), Bellucci (19’st Romanengo), Bonaventura (18’st Righetti), Oneto E.. A disp.: Nassano, Di Lisi, Mannucci, Bagnato, Scorza. All.: Nucera

REAL FORTE QUERCETA: De Carlo, Giovannelli (26’st Fazzini), Bertoni, Biagini, Tognarelli, Guidi, Maccabruni (27’st Maffini), Lazzarini (29′ st Amico), Falchini, Doveri, Di Paola (46’st Del Dotto). A disp.: Manfredi, Pini, Gandolfi, Dal Poggetto, Fantini. All.: Amoroso

ARBITRO: Di Loreto di Terni (Pinna di Pinerolo e Di Meo di Nichelino)

RETI: 30’st Falchini

NOTE: Ammoniti Maccabruni, Biagini, Oneto, Lazzarini, El Hadj. Espulso Biagini al 30’st

Seravezza – Ligorna 2-2



SERAVEZZA: Petroni, Bedini, Moussafi, Nelli, Andrei, Giordani, Bongiorni, Bortoletti, Frugoli, Grassi L., Granaiola. A disp.: Mazzini, Valori, Fall, Vitiello, Lucaccini, Kozlov, Fornaciari, Franzese, Podesta. All.: Vangioni

LIGORNA: Bulgarelli, Danovaro, Capotos, Gnecchi, Ferrante, Gulli, Zunino, Fasce, Vallerga, Chiarabini, Corsini. A disp.: Ventura, Bettella, Mancini, Castellano, Grani, Viola, Pondaco, Mitta, Gobbi. All.: Monteforti

ARBITRO: Silvestri di Roma (Librale di Roma 2 e Cozzuto di Formia)

RETI: 10’pt Grassi L., 40’pt Bongiorni, 20’st Gobbi, 40’st Chiarabini