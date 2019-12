Rugby Lucca, successo corsaro con Montelupo-Empoli

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Dopo il passo falso contro Pistoia, il Rugby Lucca torna al successo imponendosi nettamente sul campo dell’Unione Rugby Montelupo-Empoli per 12-43. Troppo brutta per essere vera la prova dei rossoneri nell’ultimo turno e infatti i ragazzi di mister Matteo Giovannico sfoderano una prestazione di alto livello e portano a casa cinque punti preziosissimi per la classifica.

Partita mai veramente in discussione, con gli ospiti che prendono il largo già nei primi minuti grazie alle mete di Raschioni, Alessio Pippi e Fanucchi. La formazione locale cerca di reagire come può ma Lucca difende con ordine e va al riposo in vantaggio per 17-0.

Nella ripresa, i lucchesi continuano a spingere e trovano la marcatura pesante ancora con Matteo Pippi, Husson, Cartanese e Del Frate. Solo a risultato ormai ampiamente acquisito, Lucca concede agli empolesi due marcature che valgono il 12-43 finale.

Nella formazione rossonera ha girato davvero tutto bene: ottima la mischia nelle fasi statiche e molto bene anche i tre quarti, capaci di orchestrare trame di gioco molto interessanti. Grazie a questo successo, Lucca rilancia le proprie ambizioni di alta classifica: capitan Pippi e compagni adesso occupano la seconda piazza solitaria a soli tre punti di distanza dalla Florentia capolista.

Ora i rossoneri cercheranno di concludere l’anno al meglio con l’ultimo impegno prima della lunga sosta natalizia. Domenica prossima (22 dicembre) al Romei, alle 14,30, sarà di scena il Mugello Rugby.

Una sfida da non sottovalutare quella con i bianconeri che sono stati fin qui una delle sorprese del campionato. L’obiettivo per i lucchesi però, non può che essere la vittoria per proseguire l’inseguimento al Florentia.