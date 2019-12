Luca Panzani e Pavel Group protagonisti al Rally del Ciocchetto

Ultima gara dell’anno, arrivata come un vero e proprio regalo di Natale da parte di Pavel Group, per Luca Panzani. Questo fine settimana, infatti, il pilota lucchese sarà al via del 28esimo Rally Ciocchetto, il classico appuntamento che chiude la stagione e favorisce lo scambio di auguri per le festività, con iul tema rallistico.

Dopo le notevoli performance offerte nel Trofeo Renault Clio R3 “open”, concluso al meglio nella finale di Como lo scorso ottobre, Panzani sarà al via nella gara che si svolge interamente dentro la tenuta del Ciocco con la sua Renault Clio R3C, ovviamente come portacolori di Jolly Racing Team, ritrovando al fianco Francesco Pinelli, con il quale corre da due anni nel campionato italiano.

Per Panzani, quella di quest’anno sarà l’ottava partecipazione al Rally Ciocchetto, spesso disputato con prestazioni di alto livello e con le vetture più disparate, con il miglior risultato il secondo posto assoluto nel 2017 con una Ford Fiesta R5, ma anche nelle altre edizioni si è espresso sempre con prestazioni da podio nella classe di appartenenza. Ovvio quindi pensare e puntare a dare continuità alla striscia di soddisfazioni ottenuta in questa gara molto particolare, caratterizzata da prove speciali corte, molto tecniche e soprattutto insidiose con il fondo.

“Sì, i fratelli Lenzi e Pavel Group – dice Luca Panzani – visto che quest’anno “ho fatto il bravo” mi hanno fatto il regalo di Natale e nulla di meglio c’era se non il partecipare alla gara “natalizia” per eccellenza, che ritengo quella di casa. SI correrà per divertirsi, per chiudere l’anno in bellezza ma anche con un occhio al “lavoro”, nel senso che proprio per via delle sempre difficili condizioni della strada, si potranno trarre indicazioni utili per immagazzinare esperienza”.

Il 28esimo Ciocchetto Event entrerà nel vivo giovedì (19 dicembre), con l’apertura, nel tardo pomeriggio, delle verifiche tecnico-sportive, alla Locanda alla Posta e allo stadio del Ciocco, che proseguiranno fino alla prima serata.

Le operazioni preliminari di verifica tecnico-sportiva proseguiranno anche nella mattina di venerdì 20 dicembre, insieme alla distribuzione dei road book. Sempre venerdì avranno luogo le ricognizioni del percorso, che precedono di poco la partenza della prima tappa del Ciocchetto Event, prevista per le 15 dallo Stadio del Ciocco. L’arrivo della prima frazione avverrà alle 21,45 al Ciocco Parking2.

Sabato (21 dicembre) il via della seconda tappa, alle 9,30, con arrivo finale alle 17,15. Quattordici, in totale, le prove speciali previste, sette nella prima tappa e sette anche nella seconda, che comprendono anche un passaggio per ogni giornata sulla nuova super prova speciale di 5 chilometri.