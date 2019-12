Ucci-Ussi, ritorno in coppia al Rally del Ciocchetto

La stagione 2019 è ormai agli sgoccioli, e per Mm Motorsport è tempo di affrontare l’ultimo impegno stagionale, al 28esimo Il Ciocchetto Event, in programma venerdì (20 dicembre) e sabato.

Sugli insidiosi tratti asfaltati che si snodano all’interno della tenuta de Il Ciocco, a Castelvecchio Pascoli, il team lucchese manderà in archivio una lunga ed intensa stagione schierandosi con quattro vetture. Riflettori puntati sul grande ritorno della coppia “Ucci-Ussi”, ovvero Paolo Andreucci e Anna Andreussi.

La coppia più vincente dei rally italiani tornerà a dividere l’abitacolo della Peugeot 208 T16 R5, iscritta dalla scuderia Peletto Racing Team, dopo oltre un anno, ovvero dalla conquista dell’undicesimo titolo italiano per Paolo Andreucci, che nel 2019 ha chiuso secondo nel Campionato italiano rally terra. Il campione garfagnino e la navigatrice friulana punteranno decisi alla vittoria assoluta per celebrare nel migliore dei modi l’evento.

Partecipazione di prestigio sarà anche quella di Claudio Arzà, che tornerà a collaborare con la struttura lucchese. Il patron della BB Competition avrà a disposizione la Skoda Fabia R5, sulla quale ci sarà David Castiglioni a navigarlo, con l’obiettivo di puntare ai piani alti della classifica.

Sarà invece al debutto con la Skoda Fabia R5, dopo le esperienze al volante della 208, il senatore Andrea Marcucci, che al suo fianco avrà il fido Richard Gonnella. Sempre protagonista sulle strade di casa, Marcucci vorrà dire la sua, in un contesto alquanto competitivo e stimolante.

Reduce da una stagione particolarmente sfortunata, Luigi Marcucci vorrà ritrovare il sorriso, in una gara che in passato lo ha visto autore di performance di spessore, come l’ottavo posto assoluto dello scorso anno. Il figlio del senatore Andrea ritroverà la Peugeot 207 S2000, e sul sedile di destra avrà, come sempre, Simone Vellini.

“Siamo giunti all’ultimo appuntamento di una stagione lunga – dice Manuela Martinelli – ma ricca di successi e soddisfazioni. Il Ciocchetto, per la sua collocazione a ridosso del Natale, è da sempre la miglior occasione per far festa e scambiarsi gli auguri, ma c’è anche una parte sportiva da onorare. Ci presenteremo al via con quattro attaccanti di lusso: la ritrovata coppia “Ucci-Ussi” vorrà arpionare il successo assoluto, celebrando così la bella stagione disputata da Paolo con la nostra vettura ed il ritorno in macchina di Anna, Arzà non vorrà certo sfigurare ed i Marcucci, con il senior Andrea al debutto sulla Fabia e suo figlio Luigi di nuovo ai comandi della 207, punteranno a brillare nella gara di casa. Ci sarà sicuramente da divertirsi”.