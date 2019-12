Ginnastica Motto, Sara Rocca d’oro ai tricolori di Nocera Inferiore

L’inno di Mameli fa da colonna sonora al trionfo di Sara Rocca, vincitrice del titolo italiano tra le Junior 2 nel campionato nazionale individuale Gold la cui fase finale si è disputata lo scorso weekend a Nocera Inferiore.

La fuoriclasse della società viareggina si impone con 69,900 punti, così ripartiti: 16,050 fune, 18,150 palla, 17,500 clavette, 18,200 nastro.

“Da tempo stavamo preparando questa gara, abbiamo curato ogni aspetto. Ed il risultato ci ha ripagato nel miglior modo possibile”, esulta la direttrice tecnica della Motto Donatella Lazzeri.

Oltre al titolo italiano di Sara Rocca, vanno registrate le cinque qualificazioni alla finale ottenute dalle altre atlete della società viareggina: Juna Campomagnani e Marzia Tarquini tra le Junior 2, Linda Viani, Sofia Sicignano e Alessia Cuorvo tra le Junior 3.

“Voglio sottolineare – conclude Lazzeri – che la vittoria di Sara è solo la punta dell’iceberg del lavoro che svolgiamo con l’intero gruppo. Non a caso avevamo sei atlete Junior qualificate per il campionato nazionale e tutte quante hanno centrato la finale. Non penso ci sia stata un’altra società in Italia che può vantare questi numeri. La nostra squadra è formata da fuoriclasse come Sara, già impegnata nell’attività internazionale, ma anche da tante ginnaste che si impegnano a fondo. Con coraggio, dedizione e pazienza i risultati giungeranno anche per loro. Siamo davvero orgogliosi di quanto fatto dalle ragazze quest’anno. Ci tengo a rimarcare l’apporto dello staff composto da Francesca Cupisti, Silvia Nicolini, Silvia Frosini e Matteo Nicolini”.