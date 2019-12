Bf Porcari, quattro vittorie e una sconfitta

Quattro vittorie e una sconfitta per le formazioni agonistiche del Basket Femminile Porcari nell’ultimo turno dei vari campionati. Vincono Promozione, Under 18, Under 14 e Under 13, battuta invece l’Under 16. Ecco il quadro dei risultati.

Promozione

Bf Porcari – Pall. Massa 83-18 (23-8, 47-8, 66-14). Tabellino: Petroni 4, Peri 4, Fusco 4, Castiglioni 16, Belfiori 12, Casentini 9, Parlanti 9, Giovacchini 2, Del Frate 11, Bendinelli 4, Baroni 2, Giusti 6. Coach Corda.

Facile successo per le gialloblu che continuano la loro marcia ai piani alti della classifica. Prossima gara martedì 7 gennaio alle 20.45 a Montevarchi.

Under 18

Montecatini – Bf Porcari 57-60 (25-10, 32-26, 42-34, 49-49). Tabellino: Martini, Da Prato, Granata, Bartoli 21, Giannini, Marcucci, Fusco 15, Manzoli, Tocchini 4, Del Carlo 6, Del Frate 14. All. Corda.

Ci vuole un supplementare per decidere la sfida di Montecatini con le locali che sono avanti fino all’ultimo quarto. Poi c’è il recupero delle ragazze di Corda e in un finale emozionante il successo che giunge nell’extratime. Prossima gara lunedì (6 gennaio) alle 20 a Pontedera.

Under 16

Le Mura Spring – Bf Porcari 70-52 (24-10; 47-20; 60-34). Tabellino: Donatini 5, Melchino 9, Menchini 2, Donatini 6, Di Roma 5, Vasilache 7, Giuliani 7, Piga, Tocchini 6, Stefani, Gaina 5. All. Taddei.

Netta la superiorità delle lucchesi, ma la squadra di Taddei ha il merito di non mollare e chiude a testa alta, vincendo l’ultimo quarto. Prossima gara sabato 21 alle 16 al Palasuore contro Pistoia Basket Junior.

Under 14

Bf Porcari – Don Bosco Figline 41-39 (10-4, 26-14, 33-25). Tabellino: Tasha, Veroni 2, Souaba 2, Tovani 2, Marsili 17, Cavalzani 3, Giorgetti, Terbraake 2, Spitaletto, Uberti 8, Leli, Ndiaye 5.

Successo importante delle gialloblu che al Palasuore superano l’imbattuto Figline. Gara contraddistinta da più di un fischio arbitrale controverso (compreso quello che determina l’espulsione di coach Salvioni) ma alla fine pur subendo la rimonta di Figline le ragazze di casa riescono a tenere i nervi saldi e si aggiudicano i due punti. L’Under 14 con questo successo chiude la prima parte della sua stagione con un record di 7 vittorie e 3 sconfitte.

Under 13

Bf Porcari – Jolly Acli Livorno 74-36 (18-11, 37-17, 63-22) Tabellino: Luporini 21. Tasha 9, Es Salih 2, Martinelli, Preda 2, Souaba 12, Tovani 26, Bianchi, Cattani, Marsili, Obioha, Giori. Coach Salvioni.

Bella vittoria delle più piccole, che domano presto il Jolly e si confermano al secondo posto in classifica. Prossimo impegno sabato 21 alle 16 a Pisa contro il team Pisa Bianca.