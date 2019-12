Lucchese-Vado, via alle prevendite

La febbre Lucchese non cala nemmeno a Natale. La prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Vado in programma domenica (22 dicembre) alle 14,30 verrà effettuata al Lucchese Point lato tribuna coperta domani (20 dicembre) dalle 16 alle 19 e sabato 21 dalle 10 alle 12.

I prezzi dei tagliandi sono i seguenti: Gradinata 15 euro; gradinata ridotto 10 euro (over 65 e donne); gradinata ragazzi/e 7 euro (da 14 a 18 anni); curva ovest 10 euro; curva ovest ragazzi/e 7 euro (da 14 a 18 anni).

In vendita anche 50 biglietti di tribuna coperta lato est al prezzo dI 20 euro.

Nel Lucchese Point, sono in vendita articoli di merchandising della Lucchese tra cui le maglie di gioco, tute, cappellini e borse. Fino al 22 dicembre, inoltre, sarà aperto tutti i pomeriggi e sarà possibile richiedere maglie autografate dai giocatori.

Listino prezzi

Tuta: 75 euro, pantaloncino ufficiale: 13 euro, maglia ufficiale: 35 euro senza sponsor, 45 euro con sponsor, polo: 22 euro, tracolla grande: 30 euro, tracolla piccola: 30 euro, zaino: 28 euro, astuccio portascarpe: 8 euro, cappellino con tesa: 15 euro, zuccotto: 11 euro, scaldacollo 11 euro.