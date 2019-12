Il Bama si prepara ad affrontare la corazzata Arezzo

Un’autentica corazzata al PalaBridge domenica pomeriggio (22 dicembre) alle 18 contro il Bama. O meglio, una corazzata che ancora non è riuscita a dar fondo a tutti i nodi a disposizione. Non inganni l’etichetta di neopromossa per la Sba Arezzo, città con grandi tradizioni, un palasport gioiello e notevoli disponibilità.

In estate a dar man forte ai vari Cutini, Castelli, Giometti e Provenzal sono arrivati tre autentici crack per la categoria. Tutti annunciati con l’incipit di “grande colpo” o “botto di fine mercato”. Si tratta del Bulgaro Tenev, un’ala di 2,02 dal gran tiro, proveniente dai massimi campionati sia in patria che, dopo, in Germania.

Ultima stagione ai Tigers di Aschersleben, dove ha chiuso con il 38% dall’arco. Per proseguire con la guardia Rodriguez, proveniente dalla serie A2 argentina, dove ha calcato il parquet l’ultima stagione con oltre 17 minuti di media a partita con 6,5 punti realizzati prodotti con il 35% da 3 punti e l’84% ai tiri liberi. Per chiudere il play De Bartolo, esperta e talentuosa stella delle minors del sud, nonché ex vivaio Mens Sana SIena dei tempi d’oro.

Qualcosa però, almeno al momento, non ha funzionato a dovere rispetto ai pronostici estivi, visto che gli aretini si trovano a quota 10 punti, nella terra di nessuno tra playoff e playout. Il Bama opporrà il proprio piccolo catamarano ancora privo di Trillò e Giovani. Quest’ultimo forse potrebbe quantomeno essere in panchina per un utilizzo in caso di estremo bisogno. Ci vorrà la solita ferocia difensiva vista nell’ultima frazione con Montevarchi per tentare il miracolo. Meglio se tale ferocia fosse estesa per più minuti nell’arco del match. La qualità settimanale degli allenamenti di certo non aiuta visto che, oltre agli infortunati di cui sopra, ci sono state defezioni per virus influenzale. Ancora lavoro a scartamento ridotto per coach Angiolini. Ma occorre far vuon viso a cattivo gioco e tentare il tutto per tutto in questo match per fare un bel regalo ai tifosi rosablu. Arbitri Solfanelli e Rinaldi di Livorno.