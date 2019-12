Pugilistica Lucchese, Demollari affronta Angeletti in tv

Lucca dopo tanti anni rientra nel grande pugilato professionistico con Marvin Demollari (tecnico Giulio Monselesan).

Stasera in diretta tv, per l’organizzazione Boxe Buccioni (una delle più importanti a livello europeo) il pugile lucchese ha non solo la possibilità di vincere la semifinale della cintura pesi leggeri versione Wbc ma anche la grande occasione di entrare nel circuito che conta mostrando le sue indubbie qualità. Avversario sarà Luca Angeletti che combatte in casa.

La serata è stata allestita a Cinecittà World in una location davvero spettacolare: la sfida Demollari contro Angeletti precede il clou della manifestazione che vede la disputa del titolo europeo dei pesi piuma tra il romano Mauro Forte e lo spagnolo Pardal.