Arriva il Vado, Monaco: “Non dobbiamo cedere di un centimetro”

Alla vigilia dell’ultima gara del 2019 mister Francesco Monaco continua a suonare la carica. Domani (22 dicembre) al Porta Elisa (dalle 14,30) è atteso il Vado e l’intenzione è quella di continuare a dare seguito alla trionfale cavalcata che, con dieci risultati utili consecutivi, ha portato i rossoneri al vertice del campionato.

Mantenere un profilo basso e innalzare la soglia della concentrazione, quindi, restano atteggiamenti inevitabili. “Non possiamo né dobbiamo sottovalutare il Vado, una squadra che si è rinforzata molto grazie al calciomercato e che, come tutte quelle che vengono qui, proverà a giocare la partita della vita”.

I rossoneri peraltro dovranno fare i conti con alcune assenze pesanti: ai box ci sono la punta centrale Bitep (squalificato), Lici e Ligorio (infortunati) e Remorini (influenza per lui), mentre dovrebbero recuperare Vignali e Lucarelli. In panchina dunque andrà anche Matteoni, ragazzo degli juniores. Se Lucarelli non dovesse farcela, Monaco è pronto ad arretrare capitan Nolè sulla linea dei difensori.

Fari puntati poi su Iadaresta, il centravanti appena arrivato: “Mi attendo molto da lui – prosegue il mister – sia come partecipazione alla manovra che a livello di finalizzazione, l’aspetto che fino a qui ci è mancato di più”.

Secondo Monaco “la Lucchese per ora non ha fatto niente, siamo soltanto alla metà di un campionato ancora molto lungo e difficile. Le differenze con il nostro inizio? Era normale soffrire, perché siamo andati a plasmare un gruppo del tutto nuovo. Ora però dobbiamo continuare così, senza mollare di un centimetro”.