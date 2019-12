Lucchese, donati fondi in aiuto della piccola Jo

Una Lucchese dal cuore grande. Capitan Benassi e compagni – insieme allo staff tecnico – hanno devoluto una somma di denaro per sostenere una nobile causa: aiutare una bambina nata con gravissime malformazioni che necessita di lunghi e costosi cicli di cura all’esterno.

La piccola si chiama Jo, ha due anni e 9 mesi, è di Tirrenia. È nata con varie malformazioni scheletriche, la più grave è la emimelia tibiale bilaterale completa: le mancano le tibie. Si tratta di un caso rarissimo e non operabile in Italia, se non con l’amputazione degli arti.

In Florida, al Paley Institute, invece, il dottor Paley può risolvere il problema con varie operazioni e fisioterapie che però sono molto costose: servono 500 mila euro, oltre ai soldi necessari per affrontare le spese di viaggio, alloggio, trasferimento e mantenimento all’estero per diversi mesi.

Per aiutare la piccola è sorto il comitato I sogni di Jo iscritto al registro regionale Terzo Settore. Su Facebook è presente la pagina I sogni di Jo. Per Natale, i giocatori e lo staff della Lucchese hanno devoluto una somma al comitato I sogni di Jo attraverso un bonifico bancario.

Chi volesse aiutare la piccola (anche pochi euro possono essere utili) può farlo con una donazione.

Ecco i riferimenti

Comitato I sogni di Jo

Iban: IT46 Q 05034 14055 000000002407

Paypal: Iryanne25@gmail.com

Postepay: Luca Santabarbara

4023600923496394

SNTLCU79P26I234Q