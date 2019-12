Si chiude il sipario sull’undicesima giornata nel campionato di Terza Categoria. Nel girone A si disputano solamente 3 partite: il big match tra Croce Verde e Atletico Viareggio e la partita tra Pdc Stiava e Sporting Marina vengono rinviate per maltempo. Il Retignano fa il colpaccio e stende la capolista Frati, l’Atletico Marginone vince 3-1 sul campo del Bargecchia. Nel girone B il Montecarlo festeggia il Natale con tre punti ed il primato sotto l’albero: Gentile e Ricci stendono 2-0 il Piazza 55 e fanno volare la squadra di Pacini sempre più in vetta con 25 punti. I garfagnini, con una partita da recuperare, scendono all’ultimo posto. Al secondo posto, a 3 punti dal Montecarlo, c’è la sorpresa della stagione: i Diavoli Rossi Filicaia. La squadra di Telloli asfalta 4-1 la Virtus Robur con la tripletta di Pellegrinetti. Cade ancora l’Atletico Castiglione, ko per 2-1 sul campo della Pieve San Paolo. Impresa del Coreglia, che si impone per 3-2 sul Fornaci. La New Team non si ferma più: il rigore di Luca Satti abbatte l’Academy Tau per 1-0. La squadra di Gramolazzo vola a quota 18 punti, con una partita da recuperare: le avversarie sono avvertite, la New Team c’è.

Ecco tutti i risultati del girone A

Bargecchia – Atletico Marginone 1-3

RETI: 30′ Galli, 32′ Puccetti, 41′ Panichi, 80′ Orlando

Trebesto – Unione Quiesa lunedì (23 dicembre) alle 21

Croce Verde – Atletico Viareggio rinviata

Farneta – Santanna 0-1

Pdc Stiava – Sporting Marina rinviata

Retignano – Frati 3-0

Nottolini – Spianate lunedì (23 dicembre) alle 20,45

Classifica: Atletico Viareggio 23*, Frati 23, Croce Verde 22*, Retignano 22, Spianate 22*, Atletico Marginone 19, Trebesto 14*, Nottolini 12*, Unione Quiesa 13*, Pdc Stiava 12*, Santanna 11, Sporting Marina 9*, Bargecchia 1, Farneta 1

*1 partita in meno

Tutti i risultati del girone B

Coreglia – Fornaci 3-2

Filicaia – Virtus Robur Castelnuovo 4-1

FILICAIA: Bertoncini, Bartolomei (69’ Grilli), Cavani, Friz Da. (87’ Poli), Giannotti, Lorenzetti (79’ Puppa), Magnani (26’ Bravi), Pellegrinetti (83’ Bernardi), Pioli, Pozzi, Rossi. A disp.: Pierotti D., Pierotti S., Puppa, Quirici. All. Telloli

VIRTUS ROBUR: Conde; Benaantar, Bakare (81’ Darboe), Sanneh, Pieroni, Masotti, Kone, Sidibe, Hudu (77’ Issa), Camara, Awudu. A disp.: Fuseini, Dini, Clavjo. All. Parmigiani

RETI: 22’, 59’ rig., 61’ Pellegrinetti, 63’ rig. Camara, 75’ Lorenzetti

NOTE: al 9’ Lorenzetti fallisce un calcio di rigore

Montecarlo – Piazza 55 2-0

MONTECARLO: Biondi T., Filippelli, Lorenzini, Biondi F., La Macchia, Fattorini, Bastiani, Morra, Ricci, Gentile, Guidotti. A disp.: Doretti, Pucci, Petrocchi, Annoni, Carrara, Del Grande, Ercolini. All.: Pacini

PIAZZA 55: Rossi, Fiori, Magazzini, Grilli, Cassettai D., Romei, Bertolini A., Banchieri, Orsi D., Cassettai S., Corsi. A disp.: Pancetti, Davini, Marchetti, Orsi F. All.: Ruocco

ARBITRO: Martinelli di Lucca

RETI: 75’ Gentile, 82’ Ricci

New Team – Academy Tau 1-0

NEW TEAM: Valdrighi; Salotti S., Bravi, Terni E., Landucci, De Lucia, Grandini, Guazzelli, Satti, Ambrosini, Wurach. A disp.: Vanni, Salotti N., Fantoni, Rossi, Terni A., Borghesi, Tenardi, Gulisano, Pennacchi. All. Landucci

RETE: Satti

Pieve San Paolo – Atletico Castiglione 2-1

ATLETICO CASTIGLIONE: Giannotti, Valdrighi, Pucci, Sarti, Martinelli M., Magagnini, Canelli, Tagliasacchi D., Giuntini, Lucchesi, Crista. A disp.: Bertucci, Zarrella, Martinelli F., Bravi, Lazzurri, Lupetti, Cassa. All. Davini

San Lorenzo – Sanvitese 1-0

SAN LORENZO: Decanini; Borselli, Serafini (Pieretti), Suman (Giusti), Michelotti, Fambrini, Petretti (Biagi), Giannecchini, Contini, Dolci. A disp.: Merciadri, Puccetti.

SANVITESE: Di Nardo; Vannucci, Caturegli (Simi A.), Pucci (Maionchi), Cagnacci, Sane (Garfagnoli), Menichetti, Silvestri (Rosi), Menicucci, Bertini. A disp.: Simi M. All. Mareschi

RETE: 75’ rig. Gianneschi

Segromigno – Morianese 0-2

Classifica: Montecarlo 25, Filicaia Diavoli Rossi 22, Atletico Castiglione 20, Fornaci 19, New Team 18*, Academy Tau 18, Pieve San Paolo 16, Morianese 15, Coreglia 14, Segromigno 12, Virtus Robur 9, San Lorenzo 7, Sanvitese 7, Piazza 55 6*

*1 partita in meno