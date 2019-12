Vado, tutto sull’avversario della Lucchese al Porta Elisa

E’ uno dei club che può vantarsi di aver raggiunto gli oltre 100 anni di storia. Il Vado è stata la prima squadra che si è aggiudicata la Coppa Italia nel 1922 superando per 1-0 l’Udinese. I rossoblu sono una neo-promossa, sSono tornati in Serie D dopo aver trascorso tre anni nel limbo dell’Eccellenza e occupano il penultimo posto della classifica con 14 punti.

Allenatore

Luca Trabotto è il tecnico che lo scorso anno ha riportato il Vado in Serie D, suo padre Franco è il presidente del sodalizio rossoblu. Luca Tarabotto in passato aveva allenato la juniores nazionale laureandosi campione d’Italia. Prima di approdare la Vado aveva diretto l’Arenzano.

Squadra

Interventi in ogni reparto per affrontare l’undicesimo campionato di Serie D. La difesa della porta è stata affidata a Stefano Faggiano nella passata stagione fino a dicembre 2018 al Fasano per poi trasferirsi al Sora. In difesa dal settore giovanile della Sampdoria arriva Alberto Zaccaria, dalla Sanremese è stato prelevato Luigi Castaldo insieme al centrocampista Riccardo Rotulo.

Sempre in difesa nei giorni scorsi è stato perfezionato l’arrivo di Simone Guarco dall’Imperia. A centrocampo dalla Voltrese il Vado si è assicurato Alessandro Oggianu Carniglia, dal Borgo San Donnino nei giorni scorsi è stato prelevato Moreno Terzoni, dal Ligorna dopo aver indossato fino a gennaio 2019 la maglia del Fiorenzuola arriva Cristian Fossati. Sempre nell’attuale sessione di mercato arriva dal Verbania Giacomo Cecon e dall’Adriese dopo aver indossato la casacca dell’Este alla corte del sodalizio ligure arriva Luca Tomasini. In attacco dal Como arriva Niccol Piu, dalla Cairese Diego Alessi, ha vestito fino a pochi giorni fa la maglia del Chieti l’attaccante Nicolò Bruschi, dal Genoa dopo aver trascorso la passata stagione alla Sestrese arriva Andrea Criscito fratello d’arte, sempre dal grifone è stato dirottato al Vado Lorenzo Cassata, dal Savona è stato preso Riccardo Piacentini e nel corrente mese dal Gelbison arriva l’argentino Lucas Ignacio Varela.

Cammino

6 punti nelle prime 10 giornate. 8 nelle successive 7. Arriva al Porta Elisa confortata dal suo miglior momento di stagione. Il mese di dicembre si è rilevato quello favorevole ai rossoblu. Mai in passato il Vado è stato capace di centrare tre risultati utili consecutivi. Dopo aver espugnato per 3-0 il campo della Lavagnese, sono arrivati i due pareggi consecutivi per 2-2 a Bra e il turno scorso con il Borgosesia

Rendimento

Dietro la Lavagnese con 4 punti, detiene il secondo peggior rendimento del campionato. 5 i punti conquistati lontano dal Ferruccio Chittolina frutto di 1 pareggio, una vittoria e 5 sconfitte. 10 i gol segnati fuori casa e 20 quelli incassati, record negativo fuori casa di tutto il girone. Come record negativo è il bilancio complessivo delle reti incassate ben 32. Fuori casa la sconfitta di minori proporzioni è arrivata al debutto esterno a Fornoli con il Ghivizzano Borgoamozzano per 2-1.

Con 3 reti di scarto ha perso a Sanremo sconfitta per 3-0 e a Caronno Pertusella battuta per 4-1. Quattro reti le ha incassate dal Prato, sconfitta a Oste per 4-2 e con 4 reti di scarto è stata battuta il 3 novembre 2019 dal Seravezza Pozzi per 5-1 nella sconfitta di maggiori proporzioni di tutto il girone d’andata. 9 gol incassati nei primi 45 minuti e 11 nella seconda frazione. Tranne nella trasferta in casa del Bra del 8 dicembre 2019 quando è arrivata alla pausa, dovendo rincorrere il risultato, è sempre stata battuta. A Fornoli con il Ghiviborgo a Sanremo e a Bra ha incassato 2 reti nella prima frazione. Nelle 6 gare esterne in cui ha subito gol, lo ha sempre fatto nel primo tempo. 3 dei 10 gol realizzati in trasferta sono arrivati nel primo tempo. Solo a Santa Margherita Ligure con il Ligorna e all’Edoardo Riboli di Lavagna ha mantenuto la propria porta inviolata. L’unico successo esterno il 1 dicembre a Lavagna per 3-0 è anche l’unica gara che a visto i Liguri arrivare alla pausa in vantaggio fuori casa.

Cifre

20 i gol realizzati. In un complesso che ha visto andare in gol 10 giocatori. La coppia Piacentini e Alessi guida la classifica marcatori con 3 centri, D’Antoni, Castaldo, Donaggio e Bruschi tallonano a quota 2, una rete per Fossati, Gagliardi, Redaelli e Terzoni. Alle marcature bisogna aggiungere anche due autoreti. Ha beneficiato di due calci di rigore entrambi realizzati e ha avuto un calcio di rigore a sfavore al debutto in trasferta realizzato da Lucatti del Ghiviborgo. Scannapieco, Redaelli e il tecnico Tarabotto in una circostanza hanno preso anzitempo la via degli spogliatoi.

Rosa

Portieri: Stefano Faggiano fino a dicembre 2018 al Fasano poi al Sora e Massimiliano Illante

Difensori: Daniele Puddu, Alberto Zaccaria dal settore giovanile della Sampdoria, Elia Ricchebuono, Luigi Castaldo dalla Sanremesee, Simone Guarco fino a dicembre 2019 all’Imperia

Centrocampisti: Alessandro Carniglia Oggianu ex Voltrese, Riccardo Rotulo ex Sanremese, Moreno Terzoni fino a dicembre 2019 al Borgo San Donnino, Andrea Gallo, Cristian Fossati fino a gennaio 2019 al Fiorenzuola poi al Ligorna, Mauro Redaelli, Diego Dagnino, Marc Tona, Giacomo Cecon fino a dicembre 2018 al Verbania, Luca Tomasini fino a dicembre 2018 all’Este poi all’Adriese

Attaccanti: Niccolo Piu ex Como, Diego Alessi ex Cairese, Riccardo D’Antoni, Nicolò Bruschi fino a dicembre 2019 al Chieti, Andrea Criscito dal Genoa lo scorso anno in prestito alla Sestrese, Lorenzo Cassata ex Genoa, Riccardo Piacentini ex Savona, Lucas Ignacio Varela argentino fino a dicembre 2019 al Gelbison

Arbitro

E’ stato chiamato a dirigere il signor Fabrizio Pacella di Roma 2 con gli assistenti Vittorio Consonni di Treviglio e Marco Matteo Barberis di Collegno