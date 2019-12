Una partita tiratissima, che la Nottolini Capannori si è aggiudicata al tie break contro la Pallavolo Castelfranco. È quella andata in scena ieri sera al Palapiaggia e che ha tenuti incollati ai propri posti gli spettatori presenti.

Parte bene la Nottolini che si aggiudica il primo set 25-22, ma le pisane rispondono presente e vincono il secondo set, combattutissimo, ai vantaggio, poi più agevolmente il terzo.

Segnale di resa per la Nottolini? Neanche a dirlo. La squadra si ricompatta e vince il quarto parziale per 25-19. Si va al tie break e la squadra di casa si porta subito in vantaggio, che mantiene fino alla fine.

Il punto decisivo, peraltro, lo realizza la capitana Beatrice Roni, reduce da un incidente a Viareggio una settimana fa da cui è uscita fortunatamente illesa dopo un grandissimo spavento. A lei il tributo di compagne e staff e di tutto il palazzetto. Un motivo in più per festeggiare la vittoria.