Farmacia Biagi, terzo successo consecutivo

Fine dell’anno in crescendo per il settore giovanile della Polisportiva Capannori che centra due successi importanti con i gruppi Under 18 e Under 16.

La Farmacia Biagi allenata da coach Bernabei vince infatti la terza partita di fila nel campionato Under 18 grazie al 58-45 rifilato al Montecatini Junior. In questo modo i biancorossi chiudono il girone di andata al quarto posto, in piena corsa per il passaggio del turno.

FARMACIA BIAGI: Caredio 5, Magnani 2, Colombi, Asti 4, Roncaglia, Del Dotto 7, Bernardoni 18, Silistenau, Cesari, Di Giovanni, Piazzolla 12, Avdiu 10. All. Bernabei

Bene anche la Veravision di coach Piochi che nella prima giornata di ritorno supera il Versilia Basket (58-48) nello scontro diretto per il terzo posto e si assicura anche la differenza canestri. Il gruppo non inizia bene e va al riposo sotto 21-27. All’uscita dagli spogliatoi l’atteggiamento cambia nettamente e nell’ultimo quarto i biancorossi piazzano un break da 4-19 che decide l’incontro.

VERAVISION CAPANNORI: Kola 20, Aliu, Pinochi, Paterni 2, Biagetti 3, Selvino, Carrillo, Puccinelli 13, Benedetti, Grazzini 8, Di Martella Orsi 12, Tafa. All. Piochi

Unica sconfitta per la Gabrielli Viaggi nel campionato Under 13 in trasferta a Cascina (58-49).