Baskin, dimostrazione alla scuola media di Camigliano con gli Warriors

Grande successo per la mattinata di sabato (21 dicembre) con i Warriors Baskin Capannori che, invitati dall’associazione Luccasenzabarriere, sono stati accolti nella scuola media di Camigliano insieme per una giornata volta alla sensibilizzazione dell’inclusione con il baskin come viatico per questo obiettivo.

Dopo i saluti della dirigente scolastica Gioia Giuliani, del Comune con l’assessore Serena Frediani e delle associazioni promotrici, i Warriors di Camigliano hanno spiegato e dimostrato il baskin, impegnando e coinvolgendo le sei classi seconde dell’istituto, promuovendo con entusiasmo e divertimento i valori fondamentali dell’inclusione e sport capisaldi di questa nuova disciplina che riesce a fare coesistere e interagire in maniera del tutto naturale normodotati e disabili maschi e femmine, diventando per certi versi un laboratorio di vita.

La giornata si è conclusa con la grande partecipazione e l’interesse da parte di tutti i ragazzi presenti che hanno provato e riprovato a giocare a baskin per tutta la mattinata, seguiti dagli allenatori e dai giocatori dei Warriors Baskin Capannori, che si augurano di poterli ritrovare impegnati, un domani, proprio su un campo da baskin, magari come compagni di squadra.

Dalla società i ringraziamenti a Domenico Passalacqua, presidente di Luccasenzabarriere e all’insegnante Genni Caturegli, che hanno permesso di gettare il seme del baskin nel cuore dei ragazzi.