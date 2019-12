E’ il momento delle cene di fine anno in casa Polisportiva Capannori con i bilanci di fine anno per tutte le squadre. E’ stato un periodo molto intenso per il presidente Luca Fontana che prima si è incontrato con tutti gli staff tecnici, poi ha dedicato una serata al volley femminile, una alla squadra senior di pallacanestro e infine ha organizzato la cena dell’intero settore giovanile con più di 100 persone.

“Il primo ringraziamento va al Guzman Bistrot e al Caffè Celide che ci hanno ospitato per questi quattro appuntamenti – dice Fontana -. Ma i miei complimenti vanno a tutti gli atleti dei settori giovanili che stanno facendo un bellissimo percorso di crescita e che ogni settimana ci regalano soddisfazioni. La nostra squadra di Promozione è partita bene e ora, dopo un periodo negativo, è riuscita a rialzare la testa prima della pausa natalizia e si trova in quinta posizione”.

“Per quanto riguarda il volley invece non ho nulla da dire, visto il primo posto al termine del girone di andata con un solo set perso. I meriti di tutto vanno allo staff tecnico e agli allenatori, che stanno dimostrando una professionalità, competenza e passione. Sono fortunato a poter contare su di loro e i risultati si vedono chiaramente”.

Le ultime parole sono per il futuro: “Non posso che iniziare dai settori minibasket e minivolley che sono increscita, mentre proseguiamo la collaborazione con la Asl per i corsi Afa, mentre il walking football continua a crescere. Come sempre abbiamo nuove idee per il futuro e vogliamo investire per migliorare la nostra attività”.