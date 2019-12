Giovanni Di Lorenzo tra gli insostituibili della Serie A

Un 2019 decisamente indimenticabile tra gol, assist e la magli azzurra della nazionale. Il talento di Ghivizzano, Giovanni Di Lorenzo, non si dimenticherà facilmente di questa stagione.

Dopo la grande annata con l’Empoli in Serie A, terminata con la delusione della retrocessione, Di Lorenzo è passato al sogno Napoli. Una stagione partita con mille difficoltà per la squadra azzurra, ma con una certezza: Giovanni Di Lorenzo. Il terzino di Ghivizzano, infatti, è tra gli stakanovisti della Serie A, ovvero i giocatori che non si sono concessi pause in campionato. In una parola: insostituibile.

Con 3.150 minuti disputati e 35 presenze in Serie A nel 2019, Giovanni Di Lorenzo è tra i giocatori con più minutaggio del campionato italiano. Il talento di Ghivizzano è al pari del difensore dell’Inter Skriniar, al di sopra di stakanovisti come Acerbi, Izzo, Romagnoli e Donnarumma. Davanti a Di Lorenzo solo il difensore del Parma Iacoponi e i portieri Skorupski, Musso, Handanovic e Sirigu.

Il Napoli, con il nuovo mister Gattuso, è pronto a prendersi il 2020 con il suo insostituibile Giovanni Di Lorenzo.