Bama Altopascio, test con Montecatini per mantenere il ritmo partita

Un modo per non perdere il ritmo partita. Ieri (28 dicembre) al Palabox di via Marconi il Bama Altopascio di Angiolini ha disputato una sgambata contro il Montecatini di serie B dell’ex coach Tonfoni.

Ancora assente Trillò per gli altopascesi e breve rientro sul parquet per Giovani ma comunque le indicazioni sono state complessivamente positive in vista della ripresa del campionato nel weekend della Befana.

Ad Altopascio si sono disputati i classici 4 tempini con il punteggio azzerato ad ogni parziale. Questi i risultati: 14-14, 13-23, 10-20, 15-14.