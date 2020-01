Castelnuovo, esonerato Cardella. Squadra a Biggeri

Galeotta fu un’intervista. E Alfredo Cardella perde la panchina del Castelnuovo Garfagnana.

Parole non troppo lusinghiere sulla squadra, comunque penultima in classifica, hanno convinto la società a cambiare marcia. L’ex tecnico del Vorno, dunque, non è più l’allenatore del Castelnuovo. La decisione è stata presa nel corso di una riunione del consiglio societario che ha deciso di esonerare il tecnico dall’incarico.

“La società ringrazia Alfredo Cardella – è la formula di prammatica – per il lavoro svolto e augura buona fortuna per il prosieguo della propria carriera sportiva”.

La squadra è stata affidata, momentaneamente, all’allenatore della juniores Michele Biggeri e si ritroverà, come da programma, per la ripresa degli allenamenti domani (2 gennaio) allo stadio Nardini. Domenica si torna in campo per una delicatissima sfida alla Pontremolese.