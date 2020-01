Nuovo anno all’insegna delle marce non competitive: ecco il calendario 2020

Con l’inizio di questo nuovo anno riprendono le marce non competitive organizzate dai gruppi podistici lucchesi e di fuori provincia sotto l’egida del Comitato organizzatore Trofeo Podistico Lucchese – Associazione del podismo non competitivo.

Queste marce (la prima è proprio domenica a Santa Croce sull’Arno), sono incluse in due trofei: l’edizione numero 44 del calendario classico definito Trofeo Podistico Lucchese (Tpl) con eventi che si tengono sostanzialmente nei giorni festivi e del circuito Il Sabato … si vince che si disputa a cadenza extra-domenicale e generalmente a scopo solidale-benefico.

Attualmente in programma sono ben 94 le località dove si svolgeranno queste camminate di cui 54 quelle in cartellone per il Tpl e 40 per quello del sabato. I percorsi si svilupperanno non solo su strade asfaltate, ma anche sulle cosiddette strade bianche, sentieri di campagna, collinari e montani. Verranno attraversati molti paesi e città di tutta la nostra provincia: dalla Piana, alla Lucchesia, dalla Mediavalle, alla Garfagnana e Versilia. Ci saranno anche trasferte nel territorio pistoiese, pisano e fiorentino.

Una delle novità in assoluto di quest’anno è l’inserimento, nei premi del 44esimo Trofeo Podistico Lucchese, del premio Trofeo Famiglie (Family Run). Il comitato Tpl si propone infatti, di riunire le famiglie, minimo tre componenti, nel podismo non competitivo, offrendo loro una partenza dalle 9 sui percorsi delle due mini marce che le stesse dovranno dichiarare alla partenza. Per i minori di 10 anni l’iscrizione sarà gratuita. Per accedere al Trofeo Famiglie dovrà essere fatta l’iscrizione al Tpl più la tessera magnetica. Verrà sorteggiata una polizza famiglia della Mandato Assicurazioni.

Torna anche il Trofeo a quattro zampe per raggiungere i premi: minimo 30 marce (medaglietta personalizzata), tutte (collarino), obbligo di tessera elettronica e iscrizione al Tpl e, per regolamentom guinzaglio obbligatorio e museruola per cani di grossa taglia.

Restano inoltre il superpremio (900 chilometri percorsi o 50 marce disputate), podista assiduo (600 chilometri o 40 marce), trofeo 77 (480 chilometri o 32 marce) e premio giovani per i minori di 14 anni con 20 marce. Mentre per i premi del Sabato si vince ci saranno riconoscimenti per chi avrà partecipato a tutte le marce, ma anche per chi ne camminerà per 30 e 20, un sorteggio di 100 iscrizioni gratuite per suddivise su 10 podisti ed il Trofeo bambini, premio speciale riservato ai piccoli podisti di età sotto i 10 anni che avranno partecipato ad almeno 10 marce.

In questo circuito di marce da sottolineare il 29 agosto la marcia Lucca le mura di notte che prende il posto della tradizionale Lucca di Notte con partenza in notturna alle 20,30.

Infine è stato aggiunto un nuovo “percorso circolare” a Ponte a Moriano, che rientra nel circuito del sabato, di 2 e 6 chilometri lungo il parco fluviale, intitolato a Marino Nelli, il marciatore scomparso in un incidente stradale a San Pietro a Vico, ed è a cura del gruppo podistico dei Marciatori Morianesi. Con la dicitura “percorso circolare” si intende un percorso adatto per escursionisti autosufficienti, dove esiste un sentiero, una strada, un viottolo o una mulattiera in località particolarmente interessante.

L’associazione del Podismo non competitivo, ha sede a Sesto di Moriano, in via delle Scuole 98, ed è aperta il lunedì dalle 21 alle 23. Telefono: 0583.578390 o 327.9779713, e-mail: trofeopodisticolucchese@alice.it, sito web: www.luccapodismo.it, social Facebook: trofeopodisticolucchese. Sul sito è possibile trovare anche l’elenco completo delle marce in programma.