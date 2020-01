Il Tau apre il 2020 con la Massese. Cristiani: “Massima concentrazione”

Sarà un inizio di 2020 davvero intenso per il Tau Calcio Altopascio. La formazione amaranto, infatti, nel mese di gennaio dovrà vedersela con la Massese, il Cascina (recupero della partita non giocata lo scorso 22 dicembre) e ancora con il Perignano, la Prolivorno, il Fucecchio e il San Miniato. Per questo mister Cristiani chiede ai suoi massima concentrazione.

“Sarà fondamentale l’atteggiamento dei più esperti – commenta il tecnico, alla vigilia della prima partita dopo lo stop natalizio –. I giocatori più anziani, che conoscono le dinamiche del campionato, sanno che è importantissimo iniziare col piede giusto e per farlo serve concentrazione. È determinante, infatti, recuperare fin da subito il ritmo di gioco e la giusta mentalità per affrontare le partite. Anche perché il gennaio che ci aspetta non ci farà sconti: abbiamo in calendario una partita più complicata dell’altra”.

Il Tau tornerà in campo già domenica (5 gennaio) contro la Massese e poi mercoledì contro il Cascina: “La Massese è una squadra che darà del filo da torcere: hanno cambiato qualche giocatore, ne hanno presi di nuovi ma resta un gruppo che lotta, agguerrito e combattivo. All’andata abbiamo giocato una buona partita che, purtroppo, non abbiamo vinto ma per l’incontro di domenica ci siamo preparati attentamente, consapevoli di chi avremo di fronte. Dall’amichevole contro il Signa abbiamo tratto indicazioni importanti che metteremo sicuramente a frutto”.

Intanto la rosa è al completo, anche Riccomini sta recuperando e il morale è alto: “Sappiamo di essere all’altezza di squadre importanti e ospitare la Massese sarà un onore e un piacere”.