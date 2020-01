Chieri, la grande delusione del girone di andata: domani attende la Lucchese

Tra le squadre che maggiormente hanno deluso nella prima parte di stagione c’è senza alcun dubbio il Chieri. I piemontesi si erano presentati ai nastri di partenza con velleità di promozione, ma non sono stati capaci di rispettare i pronostici. I ragazzi di Morgia con 24 punti occupano il sesto posto con 8 lunghezze di ritardo dalla capolista Prato.

Cammino

Ha chiuso il 2019 non andando oltre il pareggio a reti inviolate con il Bra gara nella quale per la seconda domenica consecutiva, era accaduto nella trasferta di Oste con il Prato, si è vista parare un calcio di rigore calciato da Melandri. Per tornare all’ultimo successo interno bisogna risalire alla gara del 1 dicembre quando superò per 2-1 il Ligorna interrompendo una serie negativa di due sconfitte interne consecutive maturate con Casale e Sanremese.

Rendimento

Due punti nelle ultime 3 giornate, l’8 dicembre ha pareggiato a Savona. In casa ha raccolto 14 punti con un bilancio di 4 vittorie, 2 sconfitte e altrettanti pareggi. Andando in gol per 14 volte subendo 10 centri. Quando ha vinto al “Piero De Paoli” lo ha fatto segnando minimo 2 gol. Le prime tre vittorie casalinghe sono arrivate con le squadre della provincia di Lucca, sempre con 2 reti di scarto. In successione 2-0 al Seravezza Pozzi, 3-1 prima al Real Forte Querceta e con lo stesso punteggio ha superato il Ghivizzano Borgoamozzano, di misura per 2-1 ha battuto il Ligorna.

Quando si è imposto ha sempre realizzato 2 reti in una delle due frazioni. 2 gol nel secondo tempo con il Seravezza Pozzi, 3 reti nel secondo tempo con il Real Forte Querceta, 2 reti nella seconda parte con il Ghiviborgo e con 2 reti all’attivo aveva chiuso la prima parte con il Ligorna. Quando ha fatto risultato in casa (alle vittorie bisogna aggiungere il pareggio casalingo con il Fossano per 1-1) è sempre andata in vantaggio per prima.

Casale per 3-1 e Sanremese per 3-2 hanno espugnato il “De Paoli” rifilando 3 reti ai chieresi costringendoli a recuperare il risultato. Ha realizzato 5 gol segnati nel primo tempo e 9 nella seconda parte. In casa ha subito 4 reti nella prima frazione e 6 nella seconda. In campionato non segna da 318’, l’ultima rete è stata segnata da Varano il 1 dicembre in casa con il Ligorna.

Cifre

14 delle 23 reti complessive portano la firma del duo Melandri-Varano. Capocannoniere degli azzurri è Daniele Melandri con 8 centri, tallonato da Federico Varano con 6. Con 2 reti troviamo Gianluca Sbordone, a quota 1 ci sono Barcellona, De Riggi, Johnson, Yeboah, Della Valle e Bragadin. Ha beneficiato di 5 rigori di cui gli ultimi due falliti da Melandri. 3 i rigori a sfavori, uno dei quali parato da Mario Giappone nella sua prima gara d’esordio con il Chieri a Casolla del Bra. 3 le espulsioni inflitte ai giocatori piemontesi provvedimento che ha riguardato tre difensori Pautassi, Mosagna e Benedetto.

Volti nuovi

Nell’ultima sessione di mercato sono arrivati alla corte di Massimo Morgia, il portiere Mario Giappone prelevato dal Taranto, l’attaccante figlio d’arte Christian Silenzi prelevato dalla Civitanovese e Boubacar Coulibaly, originario del Mali, fino a dicembre 2019 alla primavera dell’Ascoli.

Arbitro

E’ stato designato Dario Madonia di Palermo con l’avvallo degli assistenti Matteo Cardona di Catania e Fabrizio Almanza di Latina. Il fischietto palermitano è una vecchia conoscenza del Chieri. Ha diretto per due volte gli azzurri sempre in casa, il 18 febbraio 2017 nella gara pareggiata a reti bianche con il Verbania e il 20 febbraio 2019 nella gara vinta con la Sanremese per 3-2.

In questa stagione ha diretto in questo girone l’8 dicembre la gara Sanremese-Fossano terminata sull’1-1 e il derby del Valdarno Sangiovannese-Aquila Montevarchi nel settembre scorso.