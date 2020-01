Terza: Vannucchi trascina lo Spianate in vetta, ok Filicaia e New Team

Si chiude il sipario sulla dodicesima giornata del campionato di Terza Categoria. Nel Girone A prosegue la grande bagarre per la vetta: il big match di ieri sera (3 gennaio) tra Frati e Croce Verde finisce 2-2. In testa passano l’Atletico Viareggio (con una partita in meno) e lo Spianate a 26 punti. La squadra di Tommei viene trascinata ancora una volta dal fenomeno Vannucchi, autore di una doppietta e di un assiste nel 3-0 alla Trebesto.

Nel Girone B un sabato pomeriggio in cui spiccano le vittorie dei Diavoli Rossi e della New Team, letteralmente inarrestabili. La squadra di Filicaia stende 4-2 la Morianese in trasferta e aggancia momentaneamente la vetta (capolista Montecarlo alle 17,30 in campo ad Altopascio). La New Team batte anche la Sanvitese e vola 24 punti, sempre più vicini alla vetta. Impresa del Coreglia, che sul proprio campo mette ko un Atletico Castiglione sempre più in crisi. Torna alla vittoria il Fornaci con il nuovo mister Lemmi: dopo una partita pazza, Puccetti e compagni stendono 6-4 il Segromigno. Brutto ko interno per la Virtus Robur, Piazza 55 ko.

I risultati del Girone A

Atletico Marginone – Pdc Stiava 2-1



Atletico Viareggio – Bargecchia 4-1

RETI ATLETICO: De Mare, Preci, Iodice, Bitto

Farneta – Sporting Marina 1-1

Frati – Croce Verde 2-2

FRATI: Battelli, Bonuccelli, Pardini Alessio, Pandolfi, Pellegrini, Ponsi, Monti, Barbuti, Raffaelli, Simonini, Pardini A. A disp.: Pellegrinetti, Martignani, Barsottelli, Fontanelli, Ceragioli, Di Nero, Zanelli, Frati. All. Orsetti

CROCE VERDE: Barsuglia, Vania, Pardini A, Guadagno, Del Chiaro, Palmieri, Duccini, Olivieri, Mazza, Pacini, Cinquini. A disp.: Aperti, Lombardi, Rosi, Rossani, Raffagnagi, Baratti, Carrapa, Baldini. All. Leva

ARBITRO: Gravina di Viareggio.

RETI: 18′ Pacini, 45′ Simonini, 47′ Raffaelli, 63′ rig. Rosi

Santanna – Nottolini 1-1

Spianate – Trebesto 3-0

SPIANATE: Raschioni; Modola, Magni, Franceschini (Gasperini), Joavani (Monaci), Colombo (Ponziani), Di Vita, Giovannetti (Maino), Vannucchi, Bonaccorsi (Agatiello). A disp.: Bonaguidi, Ricciarelli D., Collodi, Galligani. All. Tommei

TREBESTO: Rizza; Haoudi (Turchi), Renieri (Donatelli), Borelli, Okoro, Pieroni (Pisani), Karaoui, Sidibe (Ruggeri), Bernardi, Ramacciotti, Fall (Menichetti). A disp.: Manini, Masini, Franchi. All. Eboli

RETI: 4′, 23′ Vannucchi, 49′ Giovannetti

Unione Quiesa – Retignano 1-0

Classifica: Atletico Viareggio 26*, Spianate 26, Frati 24, Croce Verde 23*, Atletico Marginone 22, Retignano 22, Unione Quiesa 19, Nottolini 15, Trebesto 14, Pdc Stiava 12*, Santanna 12, Sporting Marina 10*, Farneta 2, Bargecchia 1

*1 partita in meno

I risultati del Girone B

Academy Tau – Montecarlo in campo alle 17,30

Coreglia – Atletico Castiglione 3-2

Fornaci – Segromigno 6-4

FORNACI: Giannecchini D.; Cheloni, Romiti, Notini, Parducci, Nardini, Silvestri, Cecchini G., Saisi, Puccetti. A disp.: Demba, Cecchini T., Pastorini, Giannecchini M., Costantini. All. Lemmi

SEGROMIGNO: Franchi; Batastini, Tognetti, Romano, Antonelli, Tardelli, Cecchini, Micheli, Obbligato, Lazzeroni, Bartalesi. A disp.: Parolisi, Dardi, Barsanti, Milaqi, Campioni, Torelli. All. Tuccori

RETI: 1′ Cheloni, 10′ Puccetti, 32′ rig. Obbligato, 48′ Gaspari, 58′ Saisi, 63′ rig. Obbligato, 71′ Micheli, 78′ Puccetti, 81′ Obbligato, 86′ Silvestri

Morianese – Filicaia Diavoli Rossi 2-4

Piazza 55 – Pieve San Paolo 0-1

Sanvitese – New Team 1-3

SANVITESE: Di Nardo; Vannucci, Menichetti, Caterugli, Simi, Cagnacci, Sane, Bettini, Hoxha, Menicucci. A disp.: Rosi, Genovali Del Debbio, Franchini.

NEW TEAM: Valdrighi; Fantoni, Bravi, Rossi D., Terni E., Landucci, Terni A., De Lucia, Guazzelli, Gulisano, Pennacchi. A disp.: Vanni, Salotti N., Tenardi, Satti. All. De Lucia

ARBITRO: Soldatich di Lucca

RETI: 2′ Menicucci, 36′ Pennacchi, 59′ Terni E., 63′ Fantoni.

Virtus Robur – San Lorenzo 1-2

VIRTUS ROBUR: Conde Benaatar Bakare Sanneh Alpha (Masotti), Pieroni, Kone (Dini), Sidibe, Hudu, Camara, Awudu. All.Parmigiani

RETI: 30’Hudu, 35′ rig. Contini, 43’Giannecchini

NOTE:Espulsi Pieretti, Sidibe e Benaatar

Classifica: Montecarlo 25*, Filicaia 25, New Team 24, Fornaci 22, Atletico Castiglione 20, Pieve San Paolo 19, Academy Tau 18*, Coreglia 17, Morianese 15, Segromigno 12, San Lorenzo 10, Sanvitese 7, Piazza 55 6

*1 partita in meno