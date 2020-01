Si è corsa la ventiduesima edizione della Cronocaserana, corsa a cronometro individuale di 5,060 chilometri organizzata nella frazione di Quarrata, Caserana, dalla associazione San Pietro in Caserana, Podistica La Stanca e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Quarrata.

La vittoria assoluta è andata al marocchino Jilali Jamali (Gruppo Podistico Alpi Apuane) che percorre la distanza nel tempo di 16’31’’, distanziando di 46’’ Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana) e di 48’’ Francesco Agnorelli (Polisportiva Atletica I’ Giglio Castelfiorentino),al quarto posto si è classificato, Marco Bonacchi (Gruppo Podistico Alpi Apuane) e quinto Massimiliano Di Serio (Polisportiva atletica I’ Giglio Castelfiorentino).

Nella categoria veterani uomini affermazione ancora per un rappresentante in canotta bianco verde del Gruppo Podistico Alpi Apuane e si tratta di Lorenzo Checcacci, che termina la gara in 17’46’’,al secondo posto, Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile)e terzo si classifica il ligure Antonio Saccardi (Pro Avis Castelnuovo Magra).

Ancora un trionfo per il Gruppo Podistico Alpi Apuane, questa volta nella categoria veterani argento uomini e ad aggiudicarsi la gara è stato Luciano Bianchi che termina la gara nel tempo finale di 19’19’’ al secondo gradino del podio si classifica il pistoiese Massimiliano Begliomini(Silvano Fedi Pistoia) e terzo Roberto Orsi (La Galla Pontedera Atletica).

Al debutto nella categoria veterani oro uomini, si aggiudica la gara Domenico Coco (Silvano Fedi Pistoia) in 22’18’’ e precede il compagno di colori Franco Dami e il bolognese, Carlo Matulli (Atletica Alto Reno La Lumega).

Claudia Astrella (Atletica Vinci) si aggiudica la gara femminile categoria assoluta con il tempo di 19’49’’seguita a 13’’ da Andrea Lucaci (Gruppo Sportivo Run….dagi) e di 19’’Lorena Meroni (Stracarrara Team). Seguono Ilaria Lasi (Atletica Vinci e Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia).

La pratese Elena Santi (Prato Promozione) si aggiudica la categora donne veterane in 21’36’’,al secondo posto Odette Ciabatti e terza Roberta Pieroni entrambe della Orecchiella Garfagnana.

Nella classifica di società il primo posto e andato alla Silvano Fedi con 31 iscrittti, seguita dalla Podistica Misericordia Chiesanuova Prato (18) e Orecchiella Garfagnana (14).