La Lucchese sbanca anche Chieri (0-1)

Chieri – Lucchese 0-1

CHIERI: Giappone, Campagna (37′ st Bruni), Giacinti, Bellocchio (34′ st Coulibaly), Samake, Conrotto, Melandri, Cecchi, Silenzi, Varano (43′ st Sbriccoli), Della Valle (14′ st’ Sbordone). A disp: Bertoglio, Mosagna, Ozara, Tollardo, Barcellona. All: Morgia

LUCCHESE: Coletta, Bartolomei, Papini, Benassi, Nolé, Cruciani, Meucci, Fazzi (25′ st Presicci), Nannelli, Iadaresta (42′ St Bitep), Vignali (10′ st Remorini). A disp: Luglio, Pardini, Lucarelli, Panati, Gueye, Tarantinoì. All. Monaco

ARBITRO: Madonia di Palermo (Cadorna di Catania e Almanza di Latina)

RETI: 13′ pt Fazzi

NOTE: Espulso Conrotto al 35′ st. Ammoniti Vignali, Bartolomei, Meucci, Bellocchio, Fazzi, Presicci,

La Lucchese inizia l’anno così come lo aveva concluso: una vittoria sofferta a Chieri che porta la firma di Fazzi e lancia sempre di più i rossoneri. Monaco si affida al 4-3-3 scegliendo ancora Nolé nelle vesti di terzino, con Iadaresta punta centrale assistita dagli esterni Nannelli e Vignali.

Subito pericolosi i padroni di casa, con Silenzi che si libera sulla fascia destra e mette in mezzo per Melandri, ma capitan Nolè sbroglia la situazione. Squillo rossonero intorno al decimo con Cruciani che tenta l’imbucata per Fazzi, ma l’incursione non va a buon fine. Il sostanziale equilibrio viene interrotto da un lampo al 13’: Nannelli prende palla a trenta metri dalla porta e conclude, Giappone non trattiene e sulla respinta si avventa Fazzi che fa 1-0 per la Lucchese e festeggia al meglio il suo compleanno. Il Chieri fatica a replicare, anche se Silenzi continua a rendersi pericoloso sulla sua corsia. I ragazzi di Monaco gestiscono la reazione dei padroni di casa e ne approfittano per allestire ripartenze interessanti, anche grazie all’ispiratissimo Nannelli. La Lucchese mantiene il comando delle operazioni e si rende nuovamente pericolosa con i tentativi di Cruciani prima e Iadaresta poi, ma la mira non è chirurgica. Grande brivido però al 36’, quando Silenzi impatta benissimo il pallone dopo un errore in disimpegno di Papini su cross di Della Valle, ma il palo salva Coletta. È il segnale che la gara va chiusa, per evitare il ritorno del Chieri.

Ripartono subito forte i rossoneri: Nannelli spezza un raddoppio e serve in mezzo Iadaresta, anticipato di un soffio. Pericoloso il Chieri con l’accoppiata Giacinti – Silenzi, ma Papini – monumentale quest’oggi, se si eccettua la svirgolata sul palo degli avversari – salva tutto. Dentro Remorini per Vignali al decimo della ripresa, per una staffetta che mantiene intatto l’assetto dei rossoneri. Silenzi, tuttavia, continua ad essere una spina nel fianco: si libera in un fazzoletto e conclude impegnando seriamente Coletta, che devia in corner. Dentro Sbordone per i padroni di casa: annotazione necessaria, perché dopo due minuti dal suo ingresso il subentrato centra la traversa dopo un assist di Melandri.

Chieri pericoloso dunque, e Lucchese che deve alzare l’asticella per portarla a casa. Ancora un rischio per i rossoneri, sempre a causa del nuovo entrato Sbordone, che a tu per tu con Coletta fallisce un facile appoggio per un compagno.

Monaco adesso soffre e con lui gli undici sul rettangolo verde: dentro Presicci per Fazzi, autore del gol ma ammonito ed in fase calante. Break Lucchese alla mezz’ora, con Remorini che conclude da fuori senza centrare lo specchio di un metro. Episodio cruciale al 35’, quando Conrotto riceve il secondo giallo e viene mandato anticipatamente sotto la doccia.

Dentro Bitep per Iadaresta nel finale: buono il suo impatto sulla gara – tante sponde e la capacità di far salire la squadra – anche se la migliore condizione resta lontana. Rossoneri che ora controllano la gara senza affanni, complice l’uomo in più, ed una vittoria – seppur sofferta – di importanza fondamentale per il cammino verso il vertice: sesta vittoria consecutiva per i ragazzi di Monaco e 34 punti in classifica.