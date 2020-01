Una Jasmine Paolini da record: è la numero 94 del mondo

Un 2020 partito subito con un record. La giovane stella di Bagni di Lucca Jasmine Paolini si conferma la prima delle azzurre nel ranking pubblicato questa mattina (6 gennaio) dalla Wta. Non solo: Jasy, entrata per la prima volta in carriera tra le top 100 sette settimane fa, guadagna due posizioni salendo al numero 94, suo nuovo best ranking.

Alle sue spalle avanza di un gradino Camila Giorgi, ora numero 99. In leggero progresso anche le altre italiane: Giulia Gatto-Monticone alla posizione numero 151 (vicina al best di numero 149), Martina Trevisan numero 154, Elisabetta Cocciaretto numero 176, Sara Errani numero 194 e Martina Di Giuseppe, che recupera cinque posti e rientra tra le top 200 al numero 196.