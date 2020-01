Il sodalizio garfagnino inizia il nuovo anno nel migliore dei modi, dopo aver chiuso uno straordinario 2019, ai vertici tricolori della corsa in montagna e della corsa campestre.

Non conosce ostacoli Anna Laura Mugno, la forte atleta del Gs Orecchiella Garfagnana: superati i problemi fisici del 2019 è tornata a dominare su strada e in montagna, centrando uno spettacolare bis nella tradizione competizione della Ciaspolada, giunta alla 47esima edizione, disputata il 5 gennaio per la prima volta in notturna nel circuito di fondo, in Trentino. Lo scorso anno il primo posto le valse il titolo di campionessa mondiale nella disciplina delle ciaspole, quest’anno il successo è stato ancora più netto.

Foto 2 di 2



Chiudendo con il tempo di 35:59, l’iridata ha imposto il proprio ritmo fin dai primi metri ed ha inflitto 1 minuto e mezzo a Simonetta Menestrina dell’Amorini Team Italy e due minuti a Mirella Bergamo, tagliando così trionfalmente il traguardo, accolta dal presidente del comitato organizzatore Gianni Holzknecht.

In gara anche Francesco Mugno, che nella classifica maschile ha colto un buon 33esimo posto.

Nel fantastico scenario del Campaccio, la spettacolare e storica corsa campestre giunta alla 63esima edizione, disputata a San Giorgio su Legnano sui mitici prati intorno allo stadio Angelo Alberti, il Gs Orecchiella ha schierato ben 3 atleti ai nastri di partenza: Simona Prunea coglie un ottimo quarto posto di categoria, a un soffio dal podio, mentre la compagna di squadra Carla Neri un buon 10° posto; al maschile il giovane Filippo Fiorni nell’agguerrita categoria Senior Assoluti è 56° al traguardo, con un buon riscontro cronometrico.

Nel tradizionale appuntamento della Cronocaserana disputata il 4 gennaio eccellente secondo posto per Federico Matteoni in 17:16, alle spalle del forte atleta marocchino Jilali Jamali (Apuane). Molto bene anche gli altri poortacolori bianco celesti: 14esimo Marco Guerrucci, 16esimo Michael Luongo, 20esimo Raffaello Bevilacqua, 22esimo Mattia Della Maggiora, 37esimo Denis Colò, 40esimo Davide Togneri, 115esimo Luigi Ceccarelli, 152esimo Stefano Del Prete. Tra gli Argento quarto Franco Olivari e quinto Adriano Matteoni. Nelle Veterane doppio podio con: seconda Odette Ciabatti, terza Roberta Pieroni, ottava Carmela Ferrari.

Nelle settimane precedenti, tante Aquile in volo su Lucca in una Flying Run dai contenuti tecnici altissimi. Sul terzo gradino del podio si conferma un ottimo Girma Castelli e grandi tempi anche per Federico Matteoni (sesto assoluto), 16esimo Andrè Belluomini, 17esimo Mattia Della Maggiora, 20esimo Luca Silvestri, 24esimo Simone Pierotti, 25esimo Emiliano Mazzei; 72esimo Simone Angelo 84esimo Antonio Martini, 106esimo Manuel Mancini, 121esimo Federico Fontanini, 128esimo Gianluca Pieroni, 149esimo Giovanni Ferrari, 163esimo Vincenzo Zaccuri, 247esimo Silvio Toni, 281esimo Luigi Angeli, 380esimo Angelo Mancini. Tra le donne bene Sabina Bertozzi e Tania Gemignani.

Alla Coppa Santo Stefano, corsa a Vallecchia, 29° Antonio Bianchi 38° Davide Del Giudice 40° Alessandro Vannucchi. Tra i Veterani ottimo 2° posto per Luca Diversi e 8° Ivano Rugani. Negli Argento 3° gradino del podio per un eccellente Gianni Moggia. Tra le Veterane 2° posto per Roberta Pieroni; bene anche Carla Neri, quarta, Odette Ciabatti quinta e Carmela Ferrari settima.