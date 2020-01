Tau Calcio sconfitto a Cascina nel recupero

Cascina-Tau Calcio 1-0

CASCINA: Gambini, Bonfigli, Giari, Menichetti, Fatticcioni, Marianelli, Scaramelli, Susini, Palaj, Giudici, Frati. A disp.: Banti, Spella, Puleo, Castellacci, Folegnani, Neri, Andolfi, Credendino. All.: Polzella.

TAU CALCIO: Citti, Magini G., Signorini, Michelotti, Fedi, Del Sorbo, Maccagnola, Matteoni, Mengali, Chianese, Benedetti. A disp.: Donati, Magini L., Fanani, Frugoli, Antoni, Lucchesi, Battistoni, Pratesi, Rossi. All.: Cristiani

ARBITRO: Mariani di Livorno (Jordan di Firenze e Ferretti di Pistoia)

RETI: 14′ st Giudici

Obiettivo fallito per il Tau Calcio che nel recupero perde sul campo del Cascina di misura e perde un’ottima occasione per consolidare la posizione playoff in campionato.

A decidere la partita la rete di Giudici al quarto d’ora della ripresa. Il match era il recupero della partita rinviata prima delle festività per il terreno di gioco impraticabile.