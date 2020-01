Juniores regionali elite, successo corsaro per il Lammari

Cascina – Lammari 0-1

CASCINA: Banti, Lemmi, Luperini, Castellacci, Spella, Colombini, Melani, Anichini, Micheletti, Jenjare, Martinelli. A disp.: Nannipieri, Donati, Mazzau, Ribechini D., Grassi, Pacifico. All.: Luperini

LAMMARI: Giovannetti, Bonini, Dianda, Petrilli, Petretti, Berruti, Risolo, Tocchini L., Casini, Benedetti, Bacci. A disp.: Antonelli, Baroni, Dumani, Pavan, Puviani, Ramku. All.: Dianda

ARBITRO: Nolfo di Pisa

RETI: Tocchini L.

Importante successo in chiave salvezza per il Lammari juniores, che espugna il terreno di gioco del Cascina con Tocchini e interrompe una striscia negativa di risultati.

I risultati

Affrico – Fucecchio 2-2

Cuoiopelli – Audace Legnaia 0-1

Lastrigiana – Castelfiorentino 3-2

Montelupo – Porta Romana 2-1

Olmoponte – Bibbiena 2-1

Cenaia – Larcianese 2-2

Sestese – Pro Livorno 2-0

Nel girone B si interrompe la marcia positiva del Castelnuovo, sconfitto in casa dalla Galcianese con un gol di Ottaviani. Tris per l’Atletico Lucca che regola il Coiano Santa Lucia e conferma la posizione di classifica fra le prime della classe. Ko per il Pdc Stiava con la Massese.

I risultati

Atletico Carrara – I.Monsummano 3-2

Atletico Lucca – Coiano Santa Lucia 3-0

Castelnuovo – Galcianese 0-1

Massese – Pdc Stiava 2-0

Poggio a Caiano – Maliseti Seano 0-2

San Marco Avenza – Migliarino Vecchiano 4-1

Valdinievole Montecatini – Don Bosco Fossone 1-2

Zenith Audax – Lanciotto Campi 4-3